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Bir zamanlar Türkiye... "Deprem paralarıyla maaş ödediler"

İnsanlar unutsa da tarih unutmuyor. İşte deprem sonrası bir haber. "Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal, Antalya’da katıldığı toplantıda, ‘IMF’den gelen yardımla memur ve işçi maaşlarını ödedik’ dedi. Önal, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, ağız değiştirip, ‘Para kasaya girdi diyecektim, yanlış aktardım diye konuştu."

17 Ağustos 2017 Perşembe 18:30
Bir zamanlar Türkiye... "Deprem paralarıyla maaş ödediler"
 İşte deprem sonrası günlere (17 Ekim 1999) ait haberin detayı:

Antalya'da başlayan Ekonomi Zirvesi'nde, deprem için IMF'den gelen paranın nereye gittiği belli oldu. Zirvenin ‘İktisadi Dengeler ve Hedefler’ oturumunda konuşan Devlet Bakanı Recep Önal, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelen 500 milyon dolarlık yardım sayesinde işçi ve memur maaşlarını ödediklerini ağzından kaçırdı. Bakan Önal, toplantı sonrası bu konuda kendisine soru yöneltilmesi üzerine, ‘‘Bu konuyu speküle etmenin anlamı yok’’ dedi.

Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma Merkezi (TEBİAT) tarafından düzenlenen Ekonomi Zirvesi, Antalya'nın Göynük Beldesi'ndeki Mirage Park Resort Hotel'de başladı. Zirvenin ‘İktisadi Dengeler ve Hedefler’ konulu oturumunda konuşan Ekonomi'den Sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal, ekonominin deprem nedeniyle büyük yara aldığını belirtti. Önal, ‘‘O kadar zor durumda kalındı ki, işçi ve memur maaşlarını bile ödeyemeyecek hale geldik. IMF'den gelen deprem yardımıyla bu sorunu çözdük. Hazine para yaratan bir kurum değildir. Ne yapacağız? Aldığımız, önümüzdeki günlerde tahsil edeceğimiz vergilerle bunu yerine koyacağız ve depreme harcayacağız’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:30
  1. Deprem paralarıyla maaş ödediler
  2. 17 Ağustos 1999 depremi
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