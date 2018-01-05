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Bir zamanlar ekranların fenomeniydi… Şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor

Çılgın Bediş' dizisinde 'Kapıcı Abdül' rolü ile hafızalara kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:00
Bir zamanlar ekranların fenomeniydi… Şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor

90’lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı ‘Kapıcı Abdül’ rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı. Danışır’ın yardıma muhtaç hali yürekleri dağladı.

“BEN UNUTULACAK ADAM DEĞİLİM”

Abdülhamit Danışır, zor duruma düşmesiyle alakalı olarak “Ben unutulacak adam değildim. Beni unutmasınlar. Ünlü bir adamım ama şansım yok.” dedi.

YONCA EVCİMİK’TEN YARDIM İSTEDİ

Danışır, Çılgın Bediş’in başrol oyuncusu Yonca Evcimik’ten de yardım istedi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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