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YouTuber Ali Can hayatını kaybetti

'Alex745alejandro' rumuzlu Türk YouTuber Ali Can, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:21
YouTuber Ali Can hayatını kaybetti

"Alex745alejandro" nicki ile YouTube platformuna sürücüsü olduğu TIR'da çektiği videoları yükleyerek ünlü olan Türk YouTuber Ali Can, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

İşvereni ve yakın arkadaşı LL Serdar’ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu bilgiye göre 16:00’da hayata gözlerini yumdu.Nevşehir’de yaşayan teyzesinin oğlu Salih Işınmış, Ali Can'ın TIR'ıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve aracında uyuyakaldığını belirtti.

CENAZE NAMAZI FRANKFURT'TA

Hayatını kaybeden Ali Can’ın In der Schildwacht Str 15 / 65933 Frankfurt am Main (Grisheim) adresindeki Frankfurt Türk Federasyonu camisinde öğle namazına mütekiben cenaze namazı kılınacak.

MEMLEKETİ NEVŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya’da yaşayan YouTube fenomeni, Ürgüp’te defnedilecek.

Sabah

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:21
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