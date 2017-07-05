Bir yıllık yangın 3 günde gerçekleşti!

Türkiye geçen hafta Kuzey Afrika’dan gelen sıcak havayla kavruldu. Aşırı sıcak, düşük nem ve dikkatsiz vatandaş, orman yangınlarını adeta tetikledi. İzmir, Çanakkale, Mersin ve Antalya başta olmak üzere bazı bölgelerde 30 Haziran ile 2 Temmuz arasında 147 yangın meydana geldi. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, yangınların çıkış nedenlerinin insan kaynaklı olduğu iddia edildi. İstatistiklere göre 2006 ve 2016 yılları arasında yıllık ortalama bin hektarlık alan kül olurken, geçen hafta neredeyse bir yılda yanan ormanlık alan ateşe teslim oldu. Öyle ki, resmi olmayan rakamlara göre sadece 3 günde bin 30 hektar alan küle döndü. Peki, bu yangınlarının önüne nasıl geçeceğiz? Konuyla ilgili KARAR’a konuşan TEMA Vakfı Orman ve Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk, Türkiye’deki orman yangınlarının yüzde 52’sinin ihmal ve dikkatsizlik yüzünden çıktığını belirtti ve ekledi: “Yangınların nedeni yüzde 11 doğal, yüzde 11 kasten yakılma ve yüzde 26 faili meçhul. Alanya ve İzmir’deki yangınlar genellikle enerji nakil hatlarından kaynaklanıyor.” Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Sorumlusu Özgür Gürbüz ise iklim değişikliğine bağlı yangınların arttığına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Dünyada ortalama yüzey sıcaklığı bir derece arttı eğer bu durum iki dereceyi bulursa tahmin bile edemeyeceğimiz şeyler olur.” Öte yandan çıkan orman yangınlarına ortalama 9 dakika gibi rekor bir sürede müdahale edildiği öğrenildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait 776 gözetleme kulesinde 7 gün, 24 saat süreyle 360 derece görüş açılı kameralarla yangın izlemesi yapılıyor. Aralarında Ukrayna, Azerbaycan, Bosna Hersek’in de bulunduğu 20 ülke yangın söndürme ekipleri, Antalya’da bulunan Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi’nde yangın söndürme teknikleriyle ilgili eğitimler aldı.

EN RİSKLİ 5 BÖLGE BELİRLENDİ

Son bir haftadır orman yangınlarıyla uğraşan Türkiye’de, Van Yüzüncü Yıl ile Adana Çukurova Üniversitesi’nden öğretim üyeleri önemli bir iklim araştırmasına imza attı. Yard. Doç. Dr. Onur Şatır, Prof.Dr. Süha Berberoğlu ve Araştırma Görevlisi Ahmet Çilek’in hazırladığı araştırmada çarpıcı detaylar yer aldı.

Yrd. Doç. Dr. Şatır, 2070-2080 yılları arasında Türkiye’deki orman yangınları sayısının bugüne oranla yüzde 21 artacağını söyledi. Gelecekte hava sıcaklıklarının ortalama 2 ile 4 derece daha yükseleceğini belirten Şatır, yağışların da azalacağını ifade etti. Orman yangınlarındaki en riskli 5 bölgeyi de açıklayan Şatır “Yüzde 60 ile Van Gölü, yüzde 42 Dicle, yüzde 40 Hatay, yüzde 35 Seyhan ve Ceyhan, yüzde 30 Doğu Karadeniz havzaları en riskli alanlar” dedi.

KURTARMA YOLUNDA TANKER FACİASI: 4 ÖLÜ

Denizli’de dün orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında feci bir kaza yaşandı. Denizli-Aydın karayolunda söndürme alanına giden bir TIR’la yakıt tankeri çarpıştı. Tanker büyük bir gürültüyle patladı, çıkan yangın yoldan geçen çok sayıda araca sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazada Fransa’dan Türkiye’ye tatile için gelen Şama ailesinin iki küçük çocuğunun da yaşamını yitirdiği öğrenildi. TIR’a, sürücüsünün karayolunda manevra yapmaya çalıştığı sırada yakıt yüklü tankerin duramayarak çarpmasıyla kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

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