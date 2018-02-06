Bir yıllık masraflarını karşılayacak

Cerebral Palsy ile ilgili geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici destek hizmetleri sunan ve bugüne kadar 20 binden fazla çocuğa eğitim ve rehabilitasyon desteği veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na, UPS Vakfı'ndan anlamlı bir destek geldi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın daha fazla Cerebral Palsy'li çocuğa umut olmak için yürüttüğü çalışmalara UPS Vakfı'ndan gelen destek ile altı çocuk bir yıl boyunca rehabilitasyon ve özel eğitim görecek.