Bir yıllık masraflarını karşılayacak
UPS Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'ndan özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alan 6 Cerebral Palsy'li çocuğun 1 yıllık masraflarını karşılayacak.06 Şubat 2018 Salı 16:23
Cerebral Palsy ile ilgili geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici destek hizmetleri sunan ve bugüne kadar 20 binden fazla çocuğa eğitim ve rehabilitasyon desteği veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na, UPS Vakfı'ndan anlamlı bir destek geldi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın daha fazla Cerebral Palsy'li çocuğa umut olmak için yürüttüğü çalışmalara UPS Vakfı'ndan gelen destek ile altı çocuk bir yıl boyunca rehabilitasyon ve özel eğitim görecek.