Bir yılda 9 milyon lahmacun yedik

En çok sipariş gelen iller nüfusla bağlantılı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, tüm şehirler içerisinde sipariş cirosunu en çok artıran il, 4 kat artışla Adıyaman oldu. En çok sipariş verenler 1994 doğumlular oldu. Siparişlerin yüzde 40’ı kadınlar, yüzde 60’i erkekler tarafından verildi. Verilen siparişlerin yüzde 3’ü kampüslere gitti. En çok yemek siparişi veren üniversiteler sırayla Bilkent, İTÜ, Koç, ODTÜ ve Boğaziçi oldu. Dünyada Hint mutfağı, pizza, Asya yemekleri gibi globalleşen lezzetler giderek ön plana çıkarken, Türkiye’de bu yılın favorisi yine Türk mutfağı oldu. İkinciliği burger ve pizza paylaştı. En çok yenen lezzetler sırasıyla lahmacun, burger, Adana kebap, pizza, mercimek çorbası, et döner, tavuk döner, çiğ köfte, sandviç ve pide olarak belirlendi. Toplam 9 milyon lahmacun sipariş edildi. Kış aylarına geçişlerde çorba siparişleri yüzde 60, ev yemekleri yüzde 88 artış gösterirken yaz aylarına geçişlerde ise salata ve zeytinyağlılarda yüzde 30 artış gözlemlendi.

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