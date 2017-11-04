Bir yılda 206 kişi işkenceyle öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre 2017 yılında en az 206 kişi işkence sonucu öldü.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, 2017 yılı başlangıcından bu yana Suriye'de en az 206 kişi işkence sonucu yaşamını yitirdi.

Örgüt tarafından yayınlanan grafikte işkence ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirenlere ait rakamlar aylık bazda ifade ediliyor.

Yayınlanan grafiğe göre, en fazla sivil ölümünün Ağustos ayında 32 sivilin ölümüyle yaşandığı belirtilmiş.

Suriye'de işkence ve kötü muamele sebebiyle öldürülen sivillerden rejim ve rejim güçlerine destek veren yabancı Şii milislerin sorumlu olduğu düşünülüyor.

Dünyanın birçok farklı ülkesinden getirilen yabancı Şii milislerin özellikle 2013 yılından bu yana ülkede rejim saflarında savaştığı biliniyor. Yabancı savaşçı konusunda rejim güçlerine İran ve Lübnan Hizbullah hareketinin fon sağladığı biliniyor.

mepanews