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Bir yıl sonra aynı anons: Teslim olmayın imha edin!

Mahmut Karaaslan, 15 Temmuz gecesi telsizden Ankara'daki tüm emniyet mensuplarına böyle seslenmişti.

16 Temmuz 2017 Pazar 12:07
Bir yıl sonra aynı anons: Teslim olmayın imha edin!

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle emniyet mensuplarına telsizden seslendi.

Karaaslan, FETÖ'nün darbe girişiminin 1. yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü personeline hitaben telsizden bir konuşma yaptı.

Karaaslan, telsiz konuşmasına, 15 Temmuz gecesi telsizden Ankara'daki tüm emniyet mensuplarına bizzat okuduğu "Personelimiz binalarımızı koruyacak. Başta müdüriyet binamız olmak üzere, binalarımıza girmek isteyen yabancı unsurlarla gerekiyorsa silahlı çatışmaya girecek, imha edecek. Kimse teslim olmayacak. Bizim unsurlarımıza ateş eden kim olursa olsun, üniformalı falan bakılmayacak, asker masker denmeyecek, misli ile karşılık verilecek." emrini hatırlatarak başladı.

Bu emrin üzerinden 1 yıl geçtiğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Tam 1 yıl önce bu saatte sizlere bu emri verdim. Emri hayata geçirerek anlamlandırıp, kahramanlığa dönüştüren sizler oldunuz. Kahramanlığınız, milletimizin kahramanlığının ateşleyicisi oldu. Sizin gibi fedakar ve cesur arkadaşlarımla 1 yıl önceki tarihi anı birlikte yaşadığım için iftihar ediyorum ve gurur duyuyorum. 1 yıl önceki kahramanlığınız, milletimizin ve devletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralanarak veya yaralanmasa da yürekten mücadele ederek gazi olan her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyorum. Allah yardımcımız olsun."

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 12:07
  1. Emniyet Müdürü
  2. anons
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