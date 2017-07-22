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Bir yıl sonra açıkladılar: PKK’nın beyni öldürüldü

PKK'lı terörist "Serdem" kod adlı Fayık Güçlü'nün, Şırnak'ın Kato Dağı'na 4 Ekim 2016'da düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:10
Bir yıl sonra açıkladılar: PKK’nın beyni öldürüldü

PKK'nın "askeri kanadı" HPG'nin sözde "askeri konsey" üyesi ve "Botan Sahası" sorumlusu "Serdem" kod adlı Fayık Güçlü'nün, Şırnak'ın Kato Dağı'na 4 Ekim 2016'da düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güçlü ile birlikte 6 koruması da etkisiz hale getirildi.

GİZLEDİLER

PKK'nın, İçişleri Bakanlığı'nın turuncu arananlar listesinde yer alan ve başına 600 bin lira ödül konulan Güçlü'nün etkisiz hale getirildiğini, diğer teröristlerin moral bozukluğu yaşamaması için gizlediği ortaya çıktı.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:10
  1. pkk
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