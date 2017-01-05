Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü işbirliğiyle "Bir Yetime Aile Olmak" paneli düzenlendi.

İl Müftü Vekili Veysel Kükrek, Vahitpaşa Yazma Eserler kütüphanesindeki panelde yaptığı konuşmada, toplumun temel taşı olan ailelerin devletle birlikte yetim çocuklara sahip çıkması konusunda bilinçlenmesi için panelin düzenlendiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetim ve öksüz çocuklara bakma konusunda üzerine düşeni yaptığını dile getiren Kükrek,

"Bunun yanı sıra ailelerimizin de bu konuda bilinçlenmelidir. Müftülüğümüze gelen bazı sorularda devletin dışında aileler bu meseleye çok sıcak bakmıyor veya bakmak istemiyor. 'Acaba yabancı bir çocuğu ailemize alsak mı?' diye bir endişe var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konudaki fetvaları açık. Biz de müftülüklerde, 'Koruyucu aile olalım, koruyucu aile olmak Allah'ın bir emri' diyoruz. Bir yetime aile olmak, onu sevgi dolu bir yuvada büyütmek bizim bir görevimiz. Bu aslında gelişmişliğin de bir ifadesi. Sadece Türkiye'ye mahsus bir durum da değildir. Avrupa ülkeleri ile kendimizi kıyasladığımızda bu konuda ülke olarak hayli gerideyiz." diye konuştu.

Daha sonra Kütahya Müftülüğü Vaizlerinden Tuğba Anatoprak "İslam'da Yetim Himayesi", Sosyal Çalışma Görevlisi Müge Yılmaz Ülkü'den "Koruyucu Ailelik", Çocuk Gelişimcisi Münire Kaplan da sunumlarda bulundu. Panel, örnek koruyucu aile Selim Kuru'nun konu hakkındaki düşüncelerini paylaşması ile sona erdi.