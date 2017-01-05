  • SON DAKİKA...
  • İzmir Adliyesi yakınlarında terör saldırısı
Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika...

"Bir Yetime Aile Olmak" paneli

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü işbirliğiyle "Bir Yetime Aile Olmak" paneli düzenlendi.

"Bir Yetime Aile Olmak" paneli
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:22
Bu haber 99 kez okundu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü işbirliğiyle "Bir Yetime Aile Olmak" paneli düzenlendi.

İl Müftü Vekili Veysel Kükrek, Vahitpaşa Yazma Eserler kütüphanesindeki panelde yaptığı konuşmada, toplumun temel taşı olan ailelerin devletle birlikte yetim çocuklara sahip çıkması konusunda bilinçlenmesi için panelin düzenlendiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetim ve öksüz çocuklara bakma konusunda üzerine düşeni yaptığını dile getiren Kükrek, 

"Bunun yanı sıra ailelerimizin de bu konuda bilinçlenmelidir. Müftülüğümüze gelen bazı sorularda devletin dışında aileler bu meseleye çok sıcak bakmıyor veya bakmak istemiyor. 'Acaba yabancı bir çocuğu ailemize alsak mı?' diye bir endişe var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konudaki fetvaları açık. Biz de müftülüklerde, 'Koruyucu aile olalım, koruyucu aile olmak Allah'ın bir emri' diyoruz. Bir yetime aile olmak, onu sevgi dolu bir yuvada büyütmek bizim bir görevimiz. Bu aslında gelişmişliğin de bir ifadesi. Sadece Türkiye'ye mahsus bir durum da değildir. Avrupa ülkeleri ile kendimizi kıyasladığımızda bu konuda ülke olarak hayli gerideyiz." diye konuştu.

Daha sonra Kütahya Müftülüğü Vaizlerinden Tuğba Anatoprak "İslam'da Yetim Himayesi", Sosyal Çalışma Görevlisi Müge Yılmaz Ülkü'den "Koruyucu Ailelik", Çocuk Gelişimcisi Münire Kaplan da sunumlarda bulundu. Panel, örnek koruyucu aile Selim Kuru'nun konu hakkındaki düşüncelerini paylaşması ile sona erdi.

 
EtiketlerAile ve Sosyal Politikalar BakanlığıBir Yetime Aile Olmak
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.