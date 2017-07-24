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Bir 'Yeşilçam' rezaleti daha! "Banu Alkan beni dolandırdı"

Yeşilçam oyuncularından Banu Alkan'ın Eylül Metin isimli şarkıcıyı dolandırdığı ortaya çıktı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:42
Bir 'Yeşilçam' rezaleti daha! "Banu Alkan beni dolandırdı"

Banu Alkan'ın konakladığı bir otelde kendisine ait kredi kartı ile 7 Bin TL çekilmesine ve bunun ödenmemesine tepki gösteren Eylül Metin, yargıya intikal etmiş konu ile ilgili olarak yorum yaptı.

Beyaz Tv'ye katılan Eylül Metin, "Benim haberim olmadan, benim onayım olmadan Banu Alkan için bir otelde 7 Bin TL çekim yapılmış. Bunu düzeltmesini istedim yapmadı. Ben gittim otel ile konuştum yine gereken yapılmadı. Burada mevzu para değil Banu'nun olaya yaklaşımıdır. Ama çıkmış hala 600 TL'den söz ediyor. İzinsiz kredi kartımdan para alınıyor. Benden izinsiz alınan paramı istiyorum tabiki" dedi.

Eylül Metin, geçen yıl da buna benzer bir mevzu yaşandığını ve Banu Alkan'a yardım elini uzattığını söyleyerek, "Banu, geçen sene beni aradı. 640 TL için otelde rehin kaldığını söylediğinde yardımına koştum. Otel görevlisi ile görüşüp kredi kartı bilgilerimi verdim ve 640 TL çekim yapıldı. Banu'yu zor durumdan kurtardım. Ama sonrasında kredi kartımdan işlem yapılmasına yönelik bir talimatım olmadı" yorumunda bulundu.

Yaşanan bu olayları yargıya taşıdıktan sonra otel yetkilisinin kendisini arayarak, özür dilediğini ve benim haklı olduğumu ifade ederek, "Paramı ödeyeceklerini ve kendilerinin de Banu Alkan'a dava açacaklarını söylediler. Kim ne davası açarsa açsın. Beni ilgilendirmez. Ancak Banu'nun bana olan yaklaşımı son derece yanlış ve çirkin" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:42
  1. Eylül Metin
  2. Banu Alkan
  3. Banu Alkan dolandırıcılık
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