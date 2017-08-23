Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir yemek kaşığı bir saatte geçiriyormuş!

Ağızda meydana gelen aft yaraları kişiye oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saatte geçiren yöntemi deneyebilirsiniz.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:11
Bir yemek kaşığı bir saatte geçiriyormuş!

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz. 

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak yöntem…

 Malzemeler 

1 yemek kaşığı sumak 
1 bardak su

Hazırlanışı 

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.
 

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:11
  1. ağız yaraları
  2. aft
  3. sumak
  4. SAĞLIK Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık uyardı! Bayram temizliği yapacaklar dikkat
    1. Bakanlık uyardı! Bayram temizliği..
    2. PTT'den flaş 'bayram' açıklaması! Açık..
    3. İdamına 4 saat kala...
    4. Kılıçdaroğlu'ndan flaş talep!
    5. FETÖ'cü Emre Uslu emretti, Meral..
    6. Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan..
    7. Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı..
    8. 7 gün önce ortadan kaybolan kız..
    9. İstanbullular dikkat! Saat 19:00'da..
    10. Bahçeli yarın konuşacak
    11. TIP'ta milli dönem! O ilaçlar Artık..
    12. Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan..
    13. Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi..
    14. Çamlıca gişelerinde serbest geçiş..
    15. Amanoslar'da çatışma çıktı
    16. Malkara FETÖ davası devam ediyor
    17. Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi..
    18. FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde..
    19. MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...
    20. Wayne Rooney'den şok karar! Bunu kimse..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam