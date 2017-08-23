Bir yemek kaşığı bir saatte geçiriyormuş!
Ağızda meydana gelen aft yaraları kişiye oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saatte geçiren yöntemi deneyebilirsiniz.23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:11
Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.
İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak yöntem…
Malzemeler
1 yemek kaşığı sumak
1 bardak su
Hazırlanışı
Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.