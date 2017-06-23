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Bir yanda Terörist PKK, bir yanda TSK...

Ağustos 2016'da başlayan ve 2 bin 500 kilometre kare alanın özgürleştirilmesi ile sonuçlanan Fırat Kalkanı operasyonu sonrası bölgeden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

23 Haziran 2017 Cuma 01:24
Bir yanda Terörist PKK, bir yanda TSK...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ'in işgal altında tutuğu ve Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen Cerablus'ta artık hayat normale döndü. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu denetimindeki kent ile PKK/YPG'nin işgal altında tutuğu Ayn Al Arab (kobani) arasındaki köprü bugün böyle görüntülendi.  

 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 01:24
  1. PKK
  2. YPG
  3. CERABLUS
  4. SURİYE
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