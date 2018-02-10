Bir ülkeden Türkiye'ye Zeytin Dalı desteği
Batı Afrika ülkesi Togo’da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için 3 dilde dua edildi.10 Şubat 2018 Cumartesi 20:13
Batı Afrika ülkesi Togo’da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için 3 dilde dua edildi.
Sokode ilindeki 600 kişilik bir okulun müdürü olan Muhammed Canili, öğrencileri ve aileleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için dua etti.
Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerde yapılan duada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı ile Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik temenniler dile getirildi.
Canili, duanın ardından kesilen kurbanın etinin 150 haneye dağıtıldığını belirtti.
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