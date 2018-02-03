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Bir ülke daha vizeyi kaldırdı

Özbekistan, Türkiye vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti tanıdı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 19:08
Bir ülke daha vizeyi kaldırdı

Özbekistan, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren Türkiye vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başlıyor. Türkiye ve beraberindeki İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Japonya devletleri vatandaşlarına vizesiz Özbekistan seyahati imkanı getiren kararname, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından bugün imzalandı.

Ayrıca, Özbekistan'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin bu kararnameye göre, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Özbekistan Cumhuriyeti Elektronik Vize Başvuru Sistemi "E-vize" uygulaması başlatılacak.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 19:08
  1. Özbekistan
  2. Türkiye
  3. vize
  4. İsrail
  5. Endonezya
  6. Güney Kore
  7. Malezya
  8. Singapur
  9. Japonya

YORUM YAZ

  • Sütçü İmamın torunlarıSütçü İmamın torunları1 sa önce
    Siyonistleri ne yapacaklarmış
  • TrakyalıTrakyalı1 sa önce
    Özbeklerin gözü açilmış... bakalım Azerbaycan nezaman gözlerini açar ve el tutar bizimlen?
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