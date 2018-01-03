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Bir ülke daha S-400 alıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, Hindistan ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın yakın zamanda imzalanacağını bildirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 20:36
Bir ülke daha S-400 alıyor

Rogozin, “S-400 sistemleri çok büyük ilgi gördü. Birçok ülkenin sırada beklediğini görüyoruz. Özellikle daha önce bizden hiç silah almayan ülkeler de ilgi gösteriyorlar” ifadesini kullandı.

Hindistan'ın PTI haber ajansı, Aralık ayı ortasında Rusya'nın Rostec Corporation Uluslararası İşbirliği Direktörü Viktor Kladov'u açıklamalarını gerekçe göstererek, Rusya ve Hindistan'ın S-400 uzun menzilli havadan havaya füze sistemlerinin teslimatı sözleşmesinin teknik ayrıntılarınını kabul ettiğini bildirdiler ve müzakerelerin çok ileri bir aşamaya gelindiğini bildirdiler.

Rus TASS haber ajansında da "İki taraf da fiyat, personel eğitimi, teknoloji transferi ve Hindistan'ın alacağı hava savunma füze sistemleri sayısı konusunda uzlaşmaya çalışıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: Star

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 20:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ErolErol55 dk önce
    abd rus teknolojisinden korkar oldu ama daha da korktugu bunu diger ulkelerin ogrenmesi silah sanayi pazarini kaybetmesi bu onlarain felakiti bu yuzden tehditler
  • Ertuğrul Ertuğrul 57 dk önce
    Adb den silah Alamazsanızsilah üzerine kurulan ekonomisini büyük ölçüde etkilenmiş olur
  • YozgatlıYozgatlı58 dk önce
    Türkiye inşaallah dünyadaki tüm mazlumlara öncülük edecek ülkemizin ve dünyanın geleceği çok daha güzel olacak zincirler kırılıyor dünya beşten büyüktür vesselam
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