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Bir ülke daha ABD'ye karşı ayaklandı: Korkmuyoruz!

Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Aziz, Malezya’nın ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmadığını söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:00
Bir ülke daha ABD'ye karşı ayaklandı: Korkmuyoruz!

Aziz, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı hakkında, ''Biz İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarında bu karara karşı itirazımızı gösterdik. Kudüs, biz Müslümanların en önem verdiği mekanlardan biridir. Bu nedenle Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalamayız.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i destekleyen ülkelere finansal tehditlerine değinen Aziz, ''Malezya ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 15:00
  1. Malezya
  2. İsrail
  3. Kudüs
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