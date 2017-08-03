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Bir ülke açlıktan kırılıyor!

Yemen'de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyruldu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:51
Bir ülke açlıktan kırılıyor!

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin internet sitesinden yayınlanan raporda, dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen'de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuğun da yetersiz beslendiği belirtildi.

Yemen'de halkın üçte ikisi insani yardım ve korunmaya muhtaç.

Yemen'de halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğunun vurgulandığı raporda, ülkede barınak, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği ifade edildi.

Amran iline bağlı Hamir ilçesi civarındaki mülteci kamplarında yaşayan ailelerin hikayelerine de yer verilen raporda, masum insanların savaştan etkilendiği, 3 milyondan fazla kişinin ülkeden kaçtığı, ülke içinde de 2 milyon kişinin yerlerinden edildiği kaydedildi.

  • Ülkedeki kolera salgınına da değinilen raporda, insanların, temel sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle tedavi edilmesi mümkün hastalıklardan öldüğü belirtildi.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:51
  1. Yemen açlık
  2. açlık tehikesi
  3. Yemen kıtlık
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