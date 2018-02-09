Bir Türkmen şehri: Telafer

Başkent Bağdat dahil Irak'taki şehirlerde günümüze kadar gelen anıtlar ve diğer sivil mimarlık örneklerinin çoğu, Türk çağında inşa edilmiş eserlerdir.

1000 yıldan fazla süreyle Irak'ta varlık gösteren Türkmenler, bölgede izleri devam eden zengin bir kültürel mirasın sahibidirler. Irak'ın kuzey bölgesindeki Telafer, Musul, Erbil ve Kerkük gibi yerleşim merkezlerinin de yer aldığı bu bölge daha çok Türkmeneli olarak adlandırılmaktadır.

Tarihi ipek yolunun güzergahı üzerinde bulunan bölge, orta çağdan beri önemli birçok kültür, sanat ve ticaret merkezini barındırmıştır. Özellikle 12. yüzyıldan itibaren Selçuklular ve bunların devamı olan Atabeyler zamanında Musul, Erbil ve Kerkük'te güçlü beylikler kurulmuştur.

16. yüzyıldan I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlıların yönetiminde kalan Irak, Türk mimarlık ve şehirciliğinin etkisinde bayındır bir dönem yaşamıştır. Başkent Bağdat dahil Irak'taki şehirlerde günümüze kadar gelen anıtlar ve diğer sivil mimarlık örneklerinin çoğu Türk çağında inşa edilmiş eserlerdir.

TELAFER

Türkmen yerleşim merkezi olarak öneminin koruyan Telafer, kalesi ile tanınmış tarihi bir kenttir. Musul'un 60 km batısında bulunan Telafer, dikta yönetiminin dayanılmaz baskıalrına rağmen kimliğini koruyabilmiş, anıtları ve geleneksel evleri ile kentsel dokusu ayakta kalmıştır.

Adeta sahrada bulunan bir vaha misali, bölgede uzun yıllar dolaşan kervanların ve yolcuların sığınacağı tek menzil olduğu için kent büyük önem taşımıştır. Layard'ın 1850'li yıllarda tasvir ettiği Telafer kalesine ait gravürden de anlaşılacağı gibi bu kent, uçsuz bucaksız bir bozkırda yükselen bir kartal yuvasını andırır. Kentin ilk yerleşme çekirdeği olan kale, Telafer Türkmenlerineözgü geleneksel konut mimarisinin örnekleri ile anıtlarını barındırır.

Telafer kalesi tarihte birkaç kez saldırıya maruz kalmıştır. Ancak geçen yüzyılın ilk çeyreğinde büyük hasar görmüştür. 1920 sonbaharında Telafer kalesini kuşatan İngiliz orduları, kentin kale surlarını ağır toplarla dövmüştür. Kale, 2004 ve 2005 yıllarında ABD ordusuna bağlı hava kuvvetleri tarafından iki kez çok ağır biçimde bombardımana tabi tutulmuş ve kale surları ile içindeki yapılar geniş çapta zarar görmüştür. Özellikle kentin tarihi kalesi büyük hasar görmüş ve yıkık haliyle kendi kaderine terk edilmiştir.