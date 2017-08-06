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Bir terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:12
Bir terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde ilçenin güneyinde bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda, takibe alından terörist grupla Düşlüce Mahallesi Çeribaş mezrasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:12
  1. Bingöl
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  3. terörist
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