Valilikten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde ilçenin güneyinde bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda, takibe alından terörist grupla Düşlüce Mahallesi Çeribaş mezrasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.