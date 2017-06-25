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Bir terör örgütü daha Kılıçdaroğlu'na destek çıktı!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, 'Adalet Yürüyüşü'nün doğru bir adım olduğunu savundu.

25 Haziran 2017 Pazar 11:26
Bir terör örgütü daha Kılıçdaroğlu'na destek çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüme kararı aldı.

Ramazan Bayramı'nda da yürüyüşüne ara vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na farklı cephelerden destek gelmeye başladı. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Adalet Yürüyüşü'nün doğru bir adım olduğunu ifade etti.

"CHP DOĞRU POLİTİKALAR YÜRÜTÜP..."

Kanlı terör örgütünü 'demokrasi güçleri' olarak nitelendiren teröristbaşı, “Eğer bundan sonra demokrasi güçleri ve CHP doğru politikalar yürütüp adımlar atacaksa bu gerçekler bilinmelidir. Bu gerçekleri CHP bundan sonra başarılı olması ve demokrasi mücadelesinde etkin yerini alması için hatırlatma gereği duyduk. Ancak şu anda yapılan Adalet Yürüyüşü doğru bir adımdır. Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından önemli gelişmelere yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

HDP YÜRÜYÜŞE KATILACAK

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de, Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 11:26
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
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