Bir tekne daha battı: 20 ölü

Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan bir mülteci teknesi, Libya açıklarında battı. Görgü tanıkları, yardım ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken en az 20 kişinin cesedinin tekneye alındığını dile getirdi.
Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan bir mülteci teknesi, Libya açıklarında battı. Görgü tanıkları, yardım ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken en az 20 kişinin cesedinin tekneye alındığını dile getirdi.
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