Bir subay ve astsubay daha 'FETÖ'cüyüm' deyip teslim oldu

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonra Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli bir yarbay ve iki astsubay itirafçı olmak üzere kendiliğinden gelerek polis ekiplerine teslim oldular. FETÖ’nün kendilerine meslekten atma, sürgün etme gibi bir çok baskı uyguladığını söyleyen Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ile Ü.E. daha fazla dayanamayarak itirafçı olmak istediklerini söylediler.



Haklarında daha önce FETÖ ile ilgili açılmış bir soruşturma bulunmayan üç kripto askerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.