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Bir subay ve astsubay daha 'FETÖ'cüyüm' deyip teslim oldu

Burak Akın'ın 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim olması sonrası FETÖ'deki çözülme devam ediyor. Bir subay ve astsubay daha 'FETÖ örgüt üyesiyim' diyerek teslim oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:42
Bir subay ve astsubay daha 'FETÖ'cüyüm' deyip teslim oldu

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonra Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli bir yarbay ve iki astsubay itirafçı olmak üzere kendiliğinden gelerek polis ekiplerine teslim oldular. FETÖ’nün kendilerine meslekten atma, sürgün etme gibi bir çok baskı uyguladığını söyleyen Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ile Ü.E. daha fazla dayanamayarak itirafçı olmak istediklerini söylediler.

Haklarında daha önce FETÖ ile ilgili açılmış bir soruşturma bulunmayan üç kripto askerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • yazıYORUMyazıYORUM35 dk önce
    İçeri girince abileri moral motivasyonlarını yükseltir, bunlarda katil it sürüsü gibi mahkemeye çıkınca küstah küstah masallar anlatmaya başlarlar merak etmeyin. Herifler içerde moral motivasyon çökecekleri yerde daha bir hainleşiyor iyice zıvanadan çıkıyorlar.
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