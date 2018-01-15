'‘Bir sonraki bomba Papa’ya karşı olacak''

Göstericiler, başkent Santiago’da dört kiliseye el yapımı bomba ile saldırdı. Latin Amerika’da yayın yapan Telesur’a göre papaya uyarı notu bırakılarak “Bir sonraki bomba size karşı olacak” dedi.

Yetkili makamlar, olayları araştırdığını söyledi.

Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet saldırıları “çok garip” olarak nitelendirdi ve yetkililerin olayları şimdiye kadar “belirli bir gruba” bağlayamadığını söyledi.

Papa’nın yaklaşan ziyaretinde “saygı ortamının” oluşması çağrısında bulundu.

Katolik Haber Ajansına göre , saldırganların bıraktığı diğer broşürlerde, Şili’nin yerli Mapuche halkından “özerklik ve direniş” çağrısında bulundukları belirtildi.

Şili’nin yaklaşık üçte ikisi kentsel alanlarda korku içinde yaşıyor ve geri kalan kısmı yoksul kırsal bölgelerde yaşıyor. Onlar ülkenin en yoksul ve en marjinal kesimi.

Şili başkanı Sebastian Pinera, saldırılar hakkında Twitter ‘dan yaptığı açıklamada kınadı.

Cuma günü yaptığı açıklamada, “Nefret ve hoşgörüsüzlük, saygı ve hukukun üstünlüğüne üstün gelemez” dedi.

Pinera, Şili’nin papayı “sevinç ve barışla” karşılayacağını belirtti.