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'‘Bir sonraki bomba Papa’ya karşı olacak''

Papa Francis’in Şili’yi ziyaret etmesinden önce protestocular Şili’de birkaç Katolik kilisesini tahrip etti ve Katolik lideri “bomba” ile hedef alacaklarını söyledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:14
'‘Bir sonraki bomba Papa’ya karşı olacak''

Göstericiler, başkent Santiago’da dört kiliseye el yapımı bomba ile saldırdı. Latin Amerika’da yayın yapan Telesur’a göre papaya uyarı notu bırakılarak “Bir sonraki bomba size karşı olacak” dedi.

Yetkili makamlar, olayları araştırdığını söyledi.

Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet saldırıları “çok garip” olarak nitelendirdi ve yetkililerin olayları şimdiye kadar “belirli bir gruba” bağlayamadığını söyledi.

Papa’nın yaklaşan ziyaretinde “saygı ortamının” oluşması çağrısında bulundu.

Katolik Haber Ajansına göre , saldırganların bıraktığı diğer broşürlerde, Şili’nin yerli Mapuche halkından “özerklik ve direniş” çağrısında bulundukları belirtildi.

Şili’nin  yaklaşık üçte ikisi kentsel alanlarda korku içinde yaşıyor ve geri kalan kısmı yoksul kırsal bölgelerde yaşıyor. Onlar ülkenin en yoksul ve en marjinal kesimi.

Şili başkanı Sebastian Pinera, saldırılar hakkında Twitter ‘dan yaptığı açıklamada kınadı.

Cuma günü yaptığı açıklamada, “Nefret ve hoşgörüsüzlük, saygı ve hukukun üstünlüğüne üstün gelemez” dedi.

Pinera, Şili’nin papayı “sevinç ve barışla” karşılayacağını belirtti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:14
  1. Şili
  2. Michelle Bachelet
  3. Pinera
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