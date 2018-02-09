Bir skandal daha: Türk ordusu kimyasal silah...

İran'ın devlet televizyonunda "Türk ordusunun Afrin'de PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığını" öne süren bir haber yayınlandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.

Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.