Bir skandal daha: 'Filistin' konulu filme yasak

Singapur Bilgi İletişim Medya Geliştirme İdaresi (IMDA), Filistin-İsrail arasındaki çatışmayı anlatan belgesel filmin gösterime girmesini yasakladı.

IMDA'dan yapılan açıklamada, Singapur’da yarın başlayacak film festivalinde gösterilmesi beklenen ve Filistinli iki genç kızın gözünden Filistin-İsrail çatışmasını anlatan "Direnişin Işıltısı" isimli belgesel filmin yasaklandığı bildirildi.

Filistinli kızların gözünden anlatılan Filistin-İsrail çatışmasının objektif olamayacağı savunulan açıklamada, filmin halka açık yerlerde gösterime girmesi ve çoğaltılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Filmde, çatışma ortamında taklit edilmeye müsait rollerinin bulunduğu ve bu nedenle direnişçileri teşvik edeceği öne sürüldü.

Amerikalı Jesse Roberts'ın yönettiği filmde, İsrail işgali altındaki Filistinlilerin yaşamı anlatılıyor.