Bir savaş uçağı daha düştü

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre düşen uçakta bulunan pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre düşen uçakta bulunan pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti.
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