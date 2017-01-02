Bir patlama haberi de Xiaomi'den

Geride bıraktığımız yılın, akıllı telefon üreticileri açısından çok da başarılı geçtiğini söyleyemeyiz. Samsung Galaxy Note 7 başta olmak üzere, birçok akıllı telefonun patlaması gündemi bir hayli meşgul etti. Patlayan akıllı telefonlar hem markaya hem de akıllı telefonlara olan güveni sarstı, satış rakamlarında düşüş yaşandığı gözlendi.



Bir patlama haberi daha bu kez Çinli telefon üreticisi Xiaomi'den geldi. Gizmochina'nın haberine göre Çin'de bir sınıfta şarj halinde olan Xiaomi Mi 4'ten önce duman çıktı, sonra alev aldı ve bir anda patladı. Patlamanın ardından telefonun son hali böyle görüntülendi.









Görüntüden de anlaşıldığı üzere suçlunun batarya olduğu göze çarpıyor. Olayın sevindirici tarafı ise sınıftan kimsenin yara almamış olması. Diğer taraftan patlamanın neden dolayı gerçekleştiği henüz belirlenemedi.



Aşağıdaki fotoğrafta patlamanın ardından sınıfın duman altında kaldığı görünüyor.









Geride bıraktığımız aylarda da ABD'de bir öğrencinin arka cebindeki iPhone 6 Plus, darbeye bağlı olarak patlamıştı. Telefonunu arka cebinde unutan öğrenci, sırasına hızlı bir şekilde oturunca cebinden dumanlar yükselmiş ve telefon alev almıştı. Lityum-iyon batarya teknolojisinin kullanıldığı akıllı telefonlar, hatalı üretimden dolayı veya darbeye bağlı olarak şişerek patlayabiliyor.







