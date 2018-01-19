Bir otobüs kazası daha! 38 Yaralı

Bedih Üzmelih idaresindeki 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada otobüste bulunan 38 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SİVAS VE BİNGÖL'DE DE KAZA VAR

Bu sabah Sivas'ta meydana gelen kazada 16 kişi yaralanmış, Muş'taki otobüs kazasında ise 6 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.