15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kahraman Türk milletinin bir kez daha destanlar yazdığı karanlık gecede 249 şehit ve 2193 gazi verdiğini belirterek, “Rabbim bizlere de inşallah aynı yolda şahadeti nasip etsin” dedi. Başkan Zolan, “Ülkemizdeki hür demokrasi düzenine, temel hak ve hürriyetlere yönelik 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Denizlililer olarak, 15 Temmuz gecesi bizler de vatan haini FETÖ’ye karşı tek ses tek yürek olup, şer odaklarına karşı dimdik durduk. Yüreğimizdeki vatan aşkı ile darbenin ilk dakikalarında sokaklara çıkıp, cadde ve meydanları hainlere teslim etmedik. 97 yıl sonra Denizli Sancağı yine bağımsızlık mücadelemizin simgesi olurken; çocuğundan yaşlısına yüz binlerce kahraman Denizlili, milli iradeye, milletin adamlarına ve vatanına sahip çıktı” dedi.

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Denizli’mizde de vatanın ve bayrağın bağımsızlığını koruma adına tarihi destanlar yazıldı. Vatansever kardeşlerimizle birlikte 550 darbeci komandonun Çardak Havalimanı’ndan Ankara’ya ulaşmasına izin vermeyerek cuntacıların darbe planlarını alt üst ettik. Sizlerin izinde ‘Hakimiyet Milletindir’ diyerek milli iradeye sahip çıktık. Elimizde bayrağımız, dilimizde duamız, yüreğimizde vatan sevgimiz ile bir olduk, iri olduk, diri olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz’da bu kutsal vatan için kanını döken aziz şehitlerimizi ve ülkemizin bekası için kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”