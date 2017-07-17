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Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters duyurdu! Terör elebaşı…

Reuters haber ajansı, Irak Kürt yönetimi kaynaklarına göre terör elebaşının yüzde 99 yaşadığını ve Rakka'da olduğunu bildiriyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters duyurdu! Terör elebaşı…

Reuters haber ajansına konuşan Kuzey Irak'taki KYB'nin terörle mücadele birimi yöneticisi Lahur Talabani, terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hayatta olduğunu söyledi.

Rusya, Mayıs ayı sonunda Bağdadi'nin Suriye'deki hava saldırısıyla öldürüldüğünü savunuyor.

Lahur Talabani'ye göre ise Bağdadi yüzde 99 yaşıyor ve Rakka'da.

ABD, Rusya'nın açıklamalarına bugüne kadar hep mesafeli durdu, şimdiye kadar bir kanıt olmadığını birkaç kez ilan etti.

Topraklarının dörtte birini yitirdi

Elindeki en büyük kenti kaybeden terör örgütü DAEŞ, şu an sadece Rakka'da sıkışmış durumda. DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini yitirdi. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DAEŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
  1. Irak
  2. Suriye
  3. IŞİD
  4. Ebubekir El Bağdadi
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  11. Reuters
  12. Talabani
  13. Kuzey Irak
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