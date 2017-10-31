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Bir neslin yeniden kimliğine kavuşması için çalışıyor

Yenişehirlioğlu, “Bir neslin yeniden kendi kimliğine kavuşması için mücadele ediyorum” dedi.

31 Ekim 2017 Salı 11:59
Bir neslin yeniden kimliğine kavuşması için çalışıyor

Oyuncu, avukat ve yazar Yenişehirlioğlu, “Batılı olmanın; çağdaş, aydın, ilerici olmak manasına geldiğine şartlandırılmış, zihni yapısı çoraklaştırılmış (farklılaştırılmış) bir neslin yeniden kendi kimliğine kavuşması, kendi ayakları üzerinde durması için mücadele ediyorum” dedi.

TRT 1 kanalında yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinin başrol oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, yaptığı açıklamada, yazarlığı ve oyunculuğu belli bir misyon çerçevesinde yaptığını söyledi.

Gençlerin kadim değerlerlerden uzaklaştırıldığına işaret eden Yenişehirlioğlu, “Kadim değerlerimizden utanan ama sürekli Batı’ya öykünen ve Batılı olmanın çağdaş olmak, aydın olmak, ilerici olmak manasına geldiğine şartlandırılmış, zihni yapısı çoraklandırılmış bir neslin yeniden kendi kimliğine kavuşması ve kendi ayakları üzerinde durması için mücadele ediyorum. Yazdığım romanlar, oynadığım karakterler bununla (misyonla) alakalı, ben 55 yaşında bunu başardıysam siz gençler hayli hayli başarırsınız diyorum” ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, gençlere tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, “Toplumun yara açmaya yöneldiği ve bunu bir amaç haline getirdiği günümüzde gençlere diyorum ki, ‘Siz kadim tarihimizin evlatlarısınız, 2 bin 500 yıllık bir tarihin yeni neslisiniz, siz yara açanlara karşı, sanatla, edebiyatla, kadim kültürümüzle yara sarıcı olacaksınız’. Çünkü geleceğimiz gençlerimizle alakalı. Onlar çok okur, kendine inanır, kendine güvenir, kendi tarihini sahiplenip onun üzerine bir evrensel okuma gerçekleştirirse bu Türkiye’yi kimse yıkamayacak inşallah” diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, avukatlık kariyerinin zirve noktasında yazarlığa geçiş yaptığına işaret ederek, “Yazmak için tamamen hukuktan vazgeçtim. Türkiye şartlarında zordur. 30 yıl bir kariyer oluşturuyorsunuz, bunun semeresini elde etmeye başladığınız anda ‘İstemiyorum’ diyorsunuz. Yazıp yazmayacağınız, yazdıklarınızın kitlelere ulaşıp ulaşmayacağı belli değil ama ben ne olursa olsun bunu yapmak istediğimi, eğer yapmazsam infilak edeceğimi düşünüyordum” dedi.

Yenişehirlioğlu, yeni romanının Kasım’da okurlarla buluşacağına dikkati çekerek, “Çok severek yazdığım, beni çok heyecanlandıran bir kitap geliyor. İsmi de ‘Tahta At’. Bir Musa hikayesi. Kötünün elinde büyüyen iyiyi anlatıyorum. Çok metaforları olan, yazarken beni heyecanlandıran bir kitaptı” şeklinde konuştu.

Yenişehirlioğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini konu edinen ve kendisinin “sorumluluk eseri” olarak nitelendirdiği son romanı “Kara Güneş”in, 15 Temmuz’dan sonra ortaya konulmuş tek edebi metin olduğunu sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:59
  1. Payitaht Abdülhamid
  2. Bahadır Yenişehirlioğlu
  • Salih Özdamar Salih Özdamar 38 dk önce
    İçimizde topluma yön veren böyle insanlar olduğu müddetçe, ALLAH'ın izniyle bizi kimse yıkamaz.
  • abdoabdo59 dk önce
    bunlar hep traş filmler milletin gözünü boyayın. esası onlar müsade ettiği kadar kimliğine kavuşursun. one minute falan hep senaryo icabı oynanan roldür.abd nin bilhassa yahudilerin sömürgesi tc. tc yi bile abd (yahudilerin sömürgesi vede yönetiminde), england (halkı yahudi) , fransa , ıtaly.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Kimlik diyor tanım yok, ne yapacağız okla mızrakla kılıç kalkanla savaşmayı mi öğreneceğiz

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