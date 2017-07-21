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Bir Müslüman, yeni doğan çocuğuna nasıl isim koymalı?

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) Yeni doğan çocuğa isim koymak, bir şahsa, aynı zamanda sırtında hayatı boyunca taşıyacağı bir anlam etiketi yüklemektir. Bu sebeple isim koymadan önce, İslâm’ın isim koyma konusundaki tavrını bilmek gerekir.

21 Temmuz 2017 Cuma 12:35

Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) geçtiğimiz “İstatistiklerle Çocuk” adlı bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre 2013 yılında, yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi; Yusuf, Berat ve Mustafa. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek ismi; Mehmet, Yusuf ve Mustafa iken en popüler üç kız ismi Zeynep, Elif ve Merve. Kur’an’da yer alan lakin “Ücret” anlamına gelen Ecrin isminin üçüncü sırada yer alması, İslâm’ın yeni doğan bireylere isim koyma konusundaki hassasiyetini akla getiriyor. İslâmi ilimlerde tahsis yapmış uzmanlar, konulacak ismin anlamına bakılmadan sadece Kur’an’da geçtiği için konulmasının yanlış buluyor.

 ALEYNA VE ECRİN GİBİ İSİMLER KOYMAYIN!

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2009 yılında 8 bin 90 bebeğe ‘Ecrin’ adı verildi, bir o kadar sayıda da Aleyna. Bu isimlere popülerlik kazandıran ise kulağa hoş gelmeleri ve Kur’an-ı Kerim’de geçiyor olmaları. ‘Dini referanslı isim verme’ isteği, ebeveyni Kur’an’da yer alan her kelimeyi anlamı uygun olmasa da isim haline getirme yanlışına itiyor.,

Mesela Kur’an’da Aleyna kelimesi, “Vema Aleyna illel’belağ” (bizim üzerimize, tebliğden başka bir görev yoktur.) Âyetinde “üzerimize” anlamında kullanılıyor. Aleyna’yı cümle içindeki yerinden çekip birine isim olarak verdiğinizde, çocuğunuzun adının manası “üzeri, üzerine” oluyor ki bu da bir anlam taşımayan niteliksiz bir isim halini alıyor.

Yine Ünzile ‘indirildi’ manasını içeriyor. Yasin ve Fetih sûrelerinde geçtiği için tercih edilen Ecrin ise pek çok ailenin zannettiği gibi Allah’ın mükâfatı değil, “ücret” mânâsına gelmekte. İlahiyatçılar, Kur’an’da geçen her kelimenin isim olarak verilemeyeceğini söylüyor. İsim verilirken kelimenin anlamı bilinmeli, manası güzel değilse konulmamalı.

 PEYGAMBERİMİZİN İSİM KOYMAYA VERDİĞİ ÖNEM

Bir Hadis-i şerif”inde “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) buyuran Peygamberimiz, çocuklara isim koyma konusunda çok titiz davranırdı. Bununla birlikte Rasulullah (s.a.v) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenirdi. Peygamber Efendimiz, kötü manaya gelen yabancı isimleri iyi manaya gelen Müslüman isimleriyle değiştirme örnekleri vermiştir. Mesela (Uzza putun kulu) manasına gelen (abdu’l-uzza)’yı, Allah’ın kulu manasına gelen (Abdullah) ile değiştirmiştir. Ateş parçası manasına gelen (cemre)’yi, güzel kız manasına gelen (cemile) ile, Harp ismini de Hasan’la düzeltti.

RASULULLAH(S.A.V): -“İSMİN NE?”  -“MÜRRE(ACI)” -“ÖYLE İSE OTUR!”

Rasulullah (sav)’ın isim konusundaki hassasiyetini daha iyi anlamak için şu hadis-i şerifi de görmek lazım. Yahya bin Said (r.a.) anlatıyor:

Hz. Peygamber (sav) bol sütlü bir deve hakkında:

“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki, Rasulullah (sav) adama:

“İsmin ne?” diye sordu. Adam:

“Mürre (acı)” diyince ona “Otur!..” dedi. Hz. Peygamber (sav) tekrar:

“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber (sav) ona da:

“İsmin ne?” diye sordu. Adam:

“Harb” diyince, ona da: “Otur!..” dedi. Rasulullah (sav):

“Bu deveyi bize kim sağacak?” diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. O da

Ya’iş” (yaşıyor) cevabını alınca ona,

“Sen sağ” dedi. (Muvatta, İsti’zan 24) (sorularlaislâmiyet)

KUR’AN’DA GEÇEN İSİMLERDEN BAZILARI

Abd: Erkek ismi olarak kullanır. Abd İsminin Anlamı:  Kul; Köle, Hizmetçi, İtaat Edici; Genellikle Allah’ın isimleri ile birleşerek “Allah’ın Kulu” manasında kullanılır: Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi.

 Adil (Âdil): Erkek ismi olarak kullanır. Adil İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren, Adaletli Davranan; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Dürüst, Mert;  Haklı, Hakka Uygun; Eşit, Eş, Müsavi;  Allah’ın Emirlerini Hakkıyla Uygulayan, Hz. Ömer’in Lakabı

Adile (Âdile): Kız ismi olarak kullanır. Adile İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Doğruluk Gösteren, Dürüst; Haklı, Hakka Uygun

Ahsen: Erkek ve Kız ismi olarak kullanır. Ahsen İsminin Anlamı: En Güzel, Çok Güzel, Daha Güzel; Ahsen-i Takvim: En Güzel Şekil, İnsanın Yaratıldığı Şekil

Akif (Âkif): Erkek ismi olarak kullanır. Akif İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen, Dünyalık Sıkıntılardan Sıyrılıp Kendini İbadete Veren, İtikafa Giren; Birşeyde Sebat Eden, Kararlı, Direnen; Mehmed Akif Ersoy: Ünlü Şair, İstiklal Marşı’nın Müellifi

Akife (Âkife): Kız ismi olarak kullanır. Akife İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen;  Birşey Üzerinde Azimle Duran, Sebatlı, Kararlı, Titiz

Asiye: Kız ismi olarak kullanır. Asiye İsminin Anlamı: Direk, Sütun, Kolon;  Üzüntülü, Kederli, Acılı (Kadın);

Firavun’un İman Eden Eşi, Hz. Musa’yı Nil’den Alıp Yetiştiren ve Sonra Ona İman Eden Kahraman Kadın;

Kuran Tarafından Örnek Kadın Olarak Gösterilen Saygın Kişilik (Kısa a ile Asiye şeklinde söylenir.

Behçet: Erkek ismi olarak kullanılır. Behçet İsminin Anlamı: Sevinç, Neşe;  Güzellik, Hoşluk;

Şirinlik, Güleryüzlülük

Behiç: Erkek ismi olarak kullanılır. Behiç İsminin Anlamı: Şen, Neşeli, Güleryüzlü, Güleç

Behice (Behîce): Kız ismi olarak kullanılır. Behice İsminin Anlamı: Güzel, Güleryüzlü, Güleç; Şen, Şirin, Neşeli

Burhan: Erkek ismi olarak kullanılır. Burhan İsminin Anlamı:  Belge, Kanıt, Delil, İspat, Hüccet; Doğruyu Yanlıştan, Hakkı Batıldan, İyiyi Kötüden Ayırmak İçin Kullanılan Delil; İlahi Aydınlık, Hz. Muhammed, Kuran, İslam

Cebrail (Cebrâil): Erkek ismi olarak kullanılır. Cebrail İsminin Anlamı: Hz. Cebrail: Vahiy Meleği, Ruhul Kudüs (Kutsal Ruh), Dört Büyük Melekten Biri

Celal (Celâl): Erkek ismi olarak kullanılır. Celal İsminin Anlamı: Yücelik, Ululuk, Haşmet, Heybet, Büyüklük; Değer, Şan

Cennet: Kız ismi olarak kullanılır. Cennet İsminin Anlamı: Ahiretteki Mutluluk Yurdu, Sonsuz Mutluluk Yeri, Öldükten Sonra İyilerin ve Günahsızların Gideceği Yer, Uçmak; Bahçe, Çok Güzel Yer

Cevat: Erkek ismi olarak kullanılır. Cevat İsminin Anlamı: Cömert, Eliaçık, Bağışsever, Hayırsever

Cuma (Cumâ): Erkek ismi olarak kullanılır. Cuma İsminin Anlamı: Toplanma, Biraraya Gelme;  Cuma Günü, Perşembe’den Sonraki Gün, Haftanın Beşinci Günü;  Müslümanların Kutsal Günü, Haftalık Bayram;  Cuma Günü Kılınan Öğle Namazı; Kuran’ın 62. Suresi;  Cuma Gecesi veya Cuma Günü Doğan

Fecir: Kız ismi olarak kullanılır. Fecir İsminin Anlamı: Tan, Sabah Aydınlığı, Gündoğumu, Tanyerinin Ağarması; Kuran’ın 89. Suresi

Firdevs: Kız ismi olarak kullanılır. Firdevs İsminin Anlamı: Cennet, Cennet’in En Yüksek Derecelerinden Biri, Altıncı Cennet, Cennet Bahçesi, Mutluluk Ülkesi; Bahçe, Bostan

Furkan: Erkek İsmi Olarak Kullanılır. Furkan İsminin Anlamı:  Hak ile Batılı Ayıran, İyi ile Kötü ve Doğru ile Yanlış Arasındaki Farkı Gösteren; Kuran, Kuran-ı Kerim; Kuran’ın 25. Suresi

TAVSİYE EDİLEN GÜZEL İSİMLER

Erkek İsimleri Kız İsimleri
Abdullah Abide
Abdurrahim Adalet
Abdurrahman Afife
Abdurrauf Ahsen
Abdülbaki Âkile
Abdülfettah Aksâ
Abdülgani Aliye
Abdülhadi Âmire
Abdülhakim Arife
Abdülhamid Asuman
Abdülkerim Atike
Abdüllatif Ayşe
Abdülmelik Ayşe Nur
Abdülvahid Ayşenur
Abdülvasi Bahriye
Abdürrezzak Bânu
Abdüssamed Basiret
Abidin Bedriye
Adem Behiye
Âdil Belkıs
Adnan Besime
Affan Betül
Agâh Beyyine
Ahmed Beyza
Ahmet Büşra
Ali Cahide
Âsaf Canan
Âtıf Candan
Azmi Cavide
BahaeddinCemile
Bahri Didar
Bayezid Dilek
Bilal Dürdâne
Bünyamin Ecmel
Cafer Elif
Cahit Emine
Casim Emîre
Celâleddin Erva
Cemal Esma
Cemaleddin Esmân
Cemil Esra
Cevad Fahriye
Cevat Faika
Cezmi Fatıma
Cihad Fatine
Cüneyd Fayika
Davud Feride
Ebubekir Feyza
Ebuzer Feyziye
Edhem Firdevs
Eflak Gülsüm
Ekmel Habibe
Emanullah Hacer
Emre Hafize
Emrullah Hafsa
Enes Hâle
Enhar Hâlenur
Enis Halime
Enver Halise
Esad Hamide
Eyyûb Hanife
Fahri Hasene
Faik Hasibe
Faruk Hatice
Fatih Havle
Fâzıl Havva
Fehim Hayriye
Ferdi Hayrunnisa
Ferhan Hesnâ
Ferhat Hicret
Ferid Hidayet
Feridun Hilal
Ferruh Hilye
Fethi Huriye
Fevzi Hümeyra
Fuat Hüsniye
Furkan İclâl
Gıyaseddin İffet
Habib İkbal
Habil Kadriye
Halilİbrahim Kamile
Halil Keriman
Halis Kevser
Haluk Kübra
Hamdi Leyla
Hami Lübeyne
Hâmid Lütfiye
Hamza Mahbube
Harun Mahsune
Hasan Maide
Hayreddin Makbule
Hayri Maksude
Hayrullah Mamure
Hızır Masune
Hikmet Mediha
Hilmi Medine
Hulusi Mefharet
Hurşid Melahat
Hüdayi Meldâ
Hüseyin Meliha
Hüsnü Melike
İbrahimHakkı Mensûre
İbrahim Merve
İhsan Meryem
İlyas Mesude
İrfan Mesude
İsa Mevhibe
İsa Meysure
İshak Mina
İskender Mirac
İslam Mualla
İsmailHakkı Muhlise
İsmail Muhsine
İsmet Muhterem
İsrafil Mûnise
Kadir Mü’mine
Kadri Müberra
Kadrihan Mübine
Kamil Mücella
Kâni Münevver
Kasım Münibe
Kaşif Münife
Kâzım Münire
Kemâl Müzeyyen
Kemâl Nabia
Kenan Naciye
Kuddusî Nadire
Lokman Naime
Lütfi Nazmiye
Mahfi Nebahat
MahmudHakkı Nebile
MahmudSami Necmiye
Mahmud Nedret
Malik Nergis
Mansur Neriman
Maruf Nermin
MehmedAkif Nesibe
Mehmed Nesime
Mektum Neşide
Melih Nevide
Memduh Nevrâ
Mesud Nevriye
Mikail Nevvare
Mirsad Neyyire
Muhammed Nezahat
Muhsin Nezihe
Musa Nezire
Musab Nida
Mustafa Nuran
Muzaffer Nuriye
Müfid Nüvide
Münif Rabia
Müslim Rahime
Nabi Raika
Naci Rânâ
Nadir Ravza
Nafi Raziye
Naif Reyhan
Namık Reyyâ
Nasuhi Reyyan
Necati Rukiye
Necdet Rüveyda
Necib Sabiha
Necmi Sâbire
Nureddin Sacide
Nuri Safiye
Nurullah Sahire
Nusret Saide
Nüvit Saime
Nüzhet Saliha
Orhan Salime
Oruç Samia
Osman Samiha
Ömer Samime
Raci Saniha
Rahmi Saniye
Recaî Sâre
Reha Sariye
Remzi Seda
Rıfat Seha
Rûhi Seher
Sabir Selime
Sabri Selva
Sacid Sema
Sâdık Semahat
Sadri Semiha
Sadullah Semina
Sadun Semine
Safi Semire
Said Semra
Saim Semure
Salih Senâ
Sâlim Sena Nur
Sami Seniha
Sefa Seniye
Seha Sevda
Selahaddin Sevde
Selman Sevdiye
Semih Sevim
Sevban Seyyide
Seyfeddin Sıdıka
Seyfullah Sıdkiye
Sezai Sûde
Sıddık Süeda
Sinan Süheyla
Sirac Sümeyre
Suad Süreyya
Suavi Şadiye
Subhi Şafiye
Süleyman Şahide
Şaban Şahika
Şadi Şakire
Şafak Şaziye
Şafi Şebnem
Şakir Şefika
Şâmil Şerâre
Şehabeddin Şeyma
Şemseddin Şifa
Şemsi Şükriye
Şerafeddin Tayyibe
Şerif Ümmügülsüm
Şuayb Vecihe
Şüca Vedia
Şükrü Verâ
Taci Verda
Taha Vesime
Tahir Yasemin
Tahsin Yüsra
Talat Zahide
Talha Zahide
Talip Zehra
Tarık Zeynep
Ubeydullah Zühal
Üftade Zühre
Vahdet Zülâl
Vasfi Züleyha
Vecdi
Vehbi
Yahya
Yakup
Yaser
Yasin
YavuzSelim
YunusEmre
Yunus
Yusuf
Zafer
Zâhid
Zaim
Zekai
Zekeriyya
Zeki
Zihni
Ziya
Ziyaeddin
Zübeyr
Zülfi
Zülkarney
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:35
  1. yeni doğan çocuğuna nasıl isim koymalı
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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