Bir Müslüman, yeni doğan çocuğuna nasıl isim koymalı?
“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) Yeni doğan çocuğa isim koymak, bir şahsa, aynı zamanda sırtında hayatı boyunca taşıyacağı bir anlam etiketi yüklemektir. Bu sebeple isim koymadan önce, İslâm’ın isim koyma konusundaki tavrını bilmek gerekir.21 Temmuz 2017 Cuma 12:35
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz “İstatistiklerle Çocuk” adlı bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre 2013 yılında, yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi; Yusuf, Berat ve Mustafa. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek ismi; Mehmet, Yusuf ve Mustafa iken en popüler üç kız ismi Zeynep, Elif ve Merve. Kur’an’da yer alan lakin “Ücret” anlamına gelen Ecrin isminin üçüncü sırada yer alması, İslâm’ın yeni doğan bireylere isim koyma konusundaki hassasiyetini akla getiriyor. İslâmi ilimlerde tahsis yapmış uzmanlar, konulacak ismin anlamına bakılmadan sadece Kur’an’da geçtiği için konulmasının yanlış buluyor.
ALEYNA VE ECRİN GİBİ İSİMLER KOYMAYIN!
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2009 yılında 8 bin 90 bebeğe ‘Ecrin’ adı verildi, bir o kadar sayıda da Aleyna. Bu isimlere popülerlik kazandıran ise kulağa hoş gelmeleri ve Kur’an-ı Kerim’de geçiyor olmaları. ‘Dini referanslı isim verme’ isteği, ebeveyni Kur’an’da yer alan her kelimeyi anlamı uygun olmasa da isim haline getirme yanlışına itiyor.,
Mesela Kur’an’da Aleyna kelimesi, “Vema Aleyna illel’belağ” (bizim üzerimize, tebliğden başka bir görev yoktur.) Âyetinde “üzerimize” anlamında kullanılıyor. Aleyna’yı cümle içindeki yerinden çekip birine isim olarak verdiğinizde, çocuğunuzun adının manası “üzeri, üzerine” oluyor ki bu da bir anlam taşımayan niteliksiz bir isim halini alıyor.
Yine Ünzile ‘indirildi’ manasını içeriyor. Yasin ve Fetih sûrelerinde geçtiği için tercih edilen Ecrin ise pek çok ailenin zannettiği gibi Allah’ın mükâfatı değil, “ücret” mânâsına gelmekte. İlahiyatçılar, Kur’an’da geçen her kelimenin isim olarak verilemeyeceğini söylüyor. İsim verilirken kelimenin anlamı bilinmeli, manası güzel değilse konulmamalı.
PEYGAMBERİMİZİN İSİM KOYMAYA VERDİĞİ ÖNEM
Bir Hadis-i şerif”inde “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) buyuran Peygamberimiz, çocuklara isim koyma konusunda çok titiz davranırdı. Bununla birlikte Rasulullah (s.a.v) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenirdi. Peygamber Efendimiz, kötü manaya gelen yabancı isimleri iyi manaya gelen Müslüman isimleriyle değiştirme örnekleri vermiştir. Mesela (Uzza putun kulu) manasına gelen (abdu’l-uzza)’yı, Allah’ın kulu manasına gelen (Abdullah) ile değiştirmiştir. Ateş parçası manasına gelen (cemre)’yi, güzel kız manasına gelen (cemile) ile, Harp ismini de Hasan’la düzeltti.
RASULULLAH(S.A.V): -“İSMİN NE?” -“MÜRRE(ACI)” -“ÖYLE İSE OTUR!”
Rasulullah (sav)’ın isim konusundaki hassasiyetini daha iyi anlamak için şu hadis-i şerifi de görmek lazım. Yahya bin Said (r.a.) anlatıyor:
Hz. Peygamber (sav) bol sütlü bir deve hakkında:
“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki, Rasulullah (sav) adama:
“İsmin ne?” diye sordu. Adam:
“Mürre (acı)” diyince ona “Otur!..” dedi. Hz. Peygamber (sav) tekrar:
“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber (sav) ona da:
“İsmin ne?” diye sordu. Adam:
“Harb” diyince, ona da: “Otur!..” dedi. Rasulullah (sav):
“Bu deveyi bize kim sağacak?” diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. O da
“Ya’iş” (yaşıyor) cevabını alınca ona,
“Sen sağ” dedi. (Muvatta, İsti’zan 24) (sorularlaislâmiyet)
KUR’AN’DA GEÇEN İSİMLERDEN BAZILARI
Abd: Erkek ismi olarak kullanır. Abd İsminin Anlamı: Kul; Köle, Hizmetçi, İtaat Edici; Genellikle Allah’ın isimleri ile birleşerek “Allah’ın Kulu” manasında kullanılır: Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi.
Adil (Âdil): Erkek ismi olarak kullanır. Adil İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren, Adaletli Davranan; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Dürüst, Mert; Haklı, Hakka Uygun; Eşit, Eş, Müsavi; Allah’ın Emirlerini Hakkıyla Uygulayan, Hz. Ömer’in Lakabı
Adile (Âdile): Kız ismi olarak kullanır. Adile İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Doğruluk Gösteren, Dürüst; Haklı, Hakka Uygun
Ahsen: Erkek ve Kız ismi olarak kullanır. Ahsen İsminin Anlamı: En Güzel, Çok Güzel, Daha Güzel; Ahsen-i Takvim: En Güzel Şekil, İnsanın Yaratıldığı Şekil
Akif (Âkif): Erkek ismi olarak kullanır. Akif İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen, Dünyalık Sıkıntılardan Sıyrılıp Kendini İbadete Veren, İtikafa Giren; Birşeyde Sebat Eden, Kararlı, Direnen; Mehmed Akif Ersoy: Ünlü Şair, İstiklal Marşı’nın Müellifi
Akife (Âkife): Kız ismi olarak kullanır. Akife İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen; Birşey Üzerinde Azimle Duran, Sebatlı, Kararlı, Titiz
Asiye: Kız ismi olarak kullanır. Asiye İsminin Anlamı: Direk, Sütun, Kolon; Üzüntülü, Kederli, Acılı (Kadın);
Firavun’un İman Eden Eşi, Hz. Musa’yı Nil’den Alıp Yetiştiren ve Sonra Ona İman Eden Kahraman Kadın;
Kuran Tarafından Örnek Kadın Olarak Gösterilen Saygın Kişilik (Kısa a ile Asiye şeklinde söylenir.
Behçet: Erkek ismi olarak kullanılır. Behçet İsminin Anlamı: Sevinç, Neşe; Güzellik, Hoşluk;
Şirinlik, Güleryüzlülük
Behiç: Erkek ismi olarak kullanılır. Behiç İsminin Anlamı: Şen, Neşeli, Güleryüzlü, Güleç
Behice (Behîce): Kız ismi olarak kullanılır. Behice İsminin Anlamı: Güzel, Güleryüzlü, Güleç; Şen, Şirin, Neşeli
Burhan: Erkek ismi olarak kullanılır. Burhan İsminin Anlamı: Belge, Kanıt, Delil, İspat, Hüccet; Doğruyu Yanlıştan, Hakkı Batıldan, İyiyi Kötüden Ayırmak İçin Kullanılan Delil; İlahi Aydınlık, Hz. Muhammed, Kuran, İslam
Cebrail (Cebrâil): Erkek ismi olarak kullanılır. Cebrail İsminin Anlamı: Hz. Cebrail: Vahiy Meleği, Ruhul Kudüs (Kutsal Ruh), Dört Büyük Melekten Biri
Celal (Celâl): Erkek ismi olarak kullanılır. Celal İsminin Anlamı: Yücelik, Ululuk, Haşmet, Heybet, Büyüklük; Değer, Şan
Cennet: Kız ismi olarak kullanılır. Cennet İsminin Anlamı: Ahiretteki Mutluluk Yurdu, Sonsuz Mutluluk Yeri, Öldükten Sonra İyilerin ve Günahsızların Gideceği Yer, Uçmak; Bahçe, Çok Güzel Yer
Cevat: Erkek ismi olarak kullanılır. Cevat İsminin Anlamı: Cömert, Eliaçık, Bağışsever, Hayırsever
Cuma (Cumâ): Erkek ismi olarak kullanılır. Cuma İsminin Anlamı: Toplanma, Biraraya Gelme; Cuma Günü, Perşembe’den Sonraki Gün, Haftanın Beşinci Günü; Müslümanların Kutsal Günü, Haftalık Bayram; Cuma Günü Kılınan Öğle Namazı; Kuran’ın 62. Suresi; Cuma Gecesi veya Cuma Günü Doğan
Fecir: Kız ismi olarak kullanılır. Fecir İsminin Anlamı: Tan, Sabah Aydınlığı, Gündoğumu, Tanyerinin Ağarması; Kuran’ın 89. Suresi
Firdevs: Kız ismi olarak kullanılır. Firdevs İsminin Anlamı: Cennet, Cennet’in En Yüksek Derecelerinden Biri, Altıncı Cennet, Cennet Bahçesi, Mutluluk Ülkesi; Bahçe, Bostan
Furkan: Erkek İsmi Olarak Kullanılır. Furkan İsminin Anlamı: Hak ile Batılı Ayıran, İyi ile Kötü ve Doğru ile Yanlış Arasındaki Farkı Gösteren; Kuran, Kuran-ı Kerim; Kuran’ın 25. Suresi
TAVSİYE EDİLEN GÜZEL İSİMLER
Erkek İsimleri Kız İsimleri Abdullah Abide Abdurrahim Adalet Abdurrahman Afife Abdurrauf Ahsen Abdülbaki Âkile Abdülfettah Aksâ Abdülgani Aliye Abdülhadi Âmire Abdülhakim Arife Abdülhamid Asuman Abdülkerim Atike Abdüllatif Ayşe Abdülmelik Ayşe Nur Abdülvahid Ayşenur Abdülvasi Bahriye Abdürrezzak Bânu Abdüssamed Basiret Abidin Bedriye Adem Behiye Âdil Belkıs Adnan Besime Affan Betül Agâh Beyyine Ahmed Beyza Ahmet Büşra Ali Cahide Âsaf Canan Âtıf Candan Azmi Cavide Bahaeddin Cemile Bahri Didar Bayezid Dilek Bilal Dürdâne Bünyamin Ecmel Cafer Elif Cahit Emine Casim Emîre Celâleddin Erva Cemal Esma Cemaleddin Esmân Cemil Esra Cevad Fahriye Cevat Faika Cezmi Fatıma Cihad Fatine Cüneyd Fayika Davud Feride Ebubekir Feyza Ebuzer Feyziye Edhem Firdevs Eflak Gülsüm Ekmel Habibe Emanullah Hacer Emre Hafize Emrullah Hafsa Enes Hâle Enhar Hâlenur Enis Halime Enver Halise Esad Hamide Eyyûb Hanife Fahri Hasene Faik Hasibe Faruk Hatice Fatih Havle Fâzıl Havva Fehim Hayriye Ferdi Hayrunnisa Ferhan Hesnâ Ferhat Hicret Ferid Hidayet Feridun Hilal Ferruh Hilye Fethi Huriye Fevzi Hümeyra Fuat Hüsniye Furkan İclâl Gıyaseddin İffet Habib İkbal Habil Kadriye Halilİbrahim Kamile Halil Keriman Halis Kevser Haluk Kübra Hamdi Leyla Hami Lübeyne Hâmid Lütfiye Hamza Mahbube Harun Mahsune Hasan Maide Hayreddin Makbule Hayri Maksude Hayrullah Mamure Hızır Masune Hikmet Mediha Hilmi Medine Hulusi Mefharet Hurşid Melahat Hüdayi Meldâ Hüseyin Meliha Hüsnü Melike İbrahimHakkı Mensûre İbrahim Merve İhsan Meryem İlyas Mesude İrfan Mesude İsa Mevhibe İsa Meysure İshak Mina İskender Mirac İslam Mualla İsmailHakkı Muhlise İsmail Muhsine İsmet Muhterem İsrafil Mûnise Kadir Mü’mine Kadri Müberra Kadrihan Mübine Kamil Mücella Kâni Münevver Kasım Münibe Kaşif Münife Kâzım Münire Kemâl Müzeyyen Kemâl Nabia Kenan Naciye Kuddusî Nadire Lokman Naime Lütfi Nazmiye Mahfi Nebahat MahmudHakkı Nebile MahmudSami Necmiye Mahmud Nedret Malik Nergis Mansur Neriman Maruf Nermin MehmedAkif Nesibe Mehmed Nesime Mektum Neşide Melih Nevide Memduh Nevrâ Mesud Nevriye Mikail Nevvare Mirsad Neyyire Muhammed Nezahat Muhsin Nezihe Musa Nezire Musab Nida Mustafa Nuran Muzaffer Nuriye Müfid Nüvide Münif Rabia Müslim Rahime Nabi Raika Naci Rânâ Nadir Ravza Nafi Raziye Naif Reyhan Namık Reyyâ Nasuhi Reyyan Necati Rukiye Necdet Rüveyda Necib Sabiha Necmi Sâbire Nureddin Sacide Nuri Safiye Nurullah Sahire Nusret Saide Nüvit Saime Nüzhet Saliha Orhan Salime Oruç Samia Osman Samiha Ömer Samime Raci Saniha Rahmi Saniye Recaî Sâre Reha Sariye Remzi Seda Rıfat Seha Rûhi Seher Sabir Selime Sabri Selva Sacid Sema Sâdık Semahat Sadri Semiha Sadullah Semina Sadun Semine Safi Semire Said Semra Saim Semure Salih Senâ Sâlim Sena Nur Sami Seniha Sefa Seniye Seha Sevda Selahaddin Sevde Selman Sevdiye Semih Sevim Sevban Seyyide Seyfeddin Sıdıka Seyfullah Sıdkiye Sezai Sûde Sıddık Süeda Sinan Süheyla Sirac Sümeyre Suad Süreyya Suavi Şadiye Subhi Şafiye Süleyman Şahide Şaban Şahika Şadi Şakire Şafak Şaziye Şafi Şebnem Şakir Şefika Şâmil Şerâre Şehabeddin Şeyma Şemseddin Şifa Şemsi Şükriye Şerafeddin Tayyibe Şerif Ümmügülsüm Şuayb Vecihe Şüca Vedia Şükrü Verâ Taci Verda Taha Vesime Tahir Yasemin Tahsin Yüsra Talat Zahide Talha Zahide Talip Zehra Tarık Zeynep Ubeydullah Zühal Üftade Zühre Vahdet Zülâl Vasfi Züleyha Vecdi Vehbi Yahya Yakup Yaser Yasin YavuzSelim YunusEmre Yunus Yusuf Zafer Zâhid Zaim Zekai Zekeriyya Zeki Zihni Ziya Ziyaeddin Zübeyr Zülfi Zülkarney