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Bir müjde de engellilere... Engelli memur alımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli memur adaylarının başvurularının 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınacağını açıkladı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
Bir müjde de engellilere... Engelli memur alımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan “2017 Yılı Temmuz Ayında Engelli Memur Adaylarının Merkezi Yerleştirme İşlemi" ile ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek engelli memur alımları için adayların 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında tercihlerini yapacakları Ocak ayında kamuoyu ile paylaşılmıştı" denildi.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel alımı amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadrolar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Nitelik Kod Kılavuzu, İdari Yargı Kararları ve ilgili mevzuata uygunluk açısından incelendiği, engelli memur yerleştirmelerine ilişkin Tercih Kılavuzu yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına gönderildiği belirtilerek, "Engelli memur adaylarının başvuruları 12 - 21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Bu yerleştirmelerde, Lisans düzeyinden 1.348, Önlisans düzeyinden 507, Lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2.545 kadroya atama yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
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