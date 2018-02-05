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Bir muhalif daha serbest bırakıldı

Kerimov'un hapse attığı muhalif gazetecilerden Dilmurod Sayyid af kapsamında serbest bırakıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 19:28
Bir muhalif daha serbest bırakıldı

Özbek gazeteci Dilmurod Sayyid 9 yıl cezaevinde yatmasının ardından serbest bırakıldı.

BBC Özbek servisinde yer alan habere göre, dönemin devlet başkanı İslam Kerimov’un dikta uygulamalarını tenkit ettiği için dokuz yıl hapis cezası alan muhalif gazeteci ve Ezgulik insan hakları örgütü aktivisti Dilmurod Saidov cezaevinden serbest bırakıldı.

Dilmurod Saidov, baskıcı rejim aleyhinde makaleleri ve eleştirel ifadeleri ile tanınıyordu. 2009 yılında gasp suçundan hüküm giymiş ve 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

BBC radyosuna konuşan Özbek yazar, “Moralim yerinde ama haksız ceza benim sağlımı yıpratmış durumda. Tedavi görmem gerekir” dedi.

Özbekistan’da Şevket Mirziyayev yeni devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından 2017 yılında birçok muhalif siyasetçi ve gazeteci af kapsamında cezaevlerinden serbest bırakıldı.

 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 19:28
  1. Şevket Mirziyayev
  2. Özbekistan
  3. Dilmurod Sayyid

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