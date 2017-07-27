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Bir milyon yeni eve ihtiyaç var! O kent yıkıldı...

Musul Ticaret Odası Başkanı Mihemed, Musul’un büyük zarar gördüğünü ve 1 milyon eve ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 18:30
Bir milyon yeni eve ihtiyaç var! O kent yıkıldı...

Musul operasyonunun bitmesiyle beraber kentin uğradığı yıkım da gündeme gelmeye başladı. Kentin yeniden inşası için uluslararası alanda yardım çağrıları yapılırken, Musul’da yeniden inşa için 1 milyon yeni eve ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Peşmerge güçleri, Bağdat hükümeti ve Şii milisler tarafından başlatılan Musul operasyonu, daha sonra uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle hükümet güçleri tarafından devam ettirilmiş ve kent DEAŞ'ten ele geçirilmişti.

Musul Ticaret Odası Başkanı Abdulhekim Mihemed, Musul’un savaşta büyük zarar gördüğünü ve 1 milyon eve ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Ticaret odası başkanı Musul’un yeniden yapılandırılması ve yerleşim alanlarının yapılabilmesi için yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:30
  1. musul
  2. deaş
  3. Musul operasyonu
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