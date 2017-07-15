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“Bir millet doğru bir liderin arkasına takıldığında, işgalcilerin sayısının ve çeşitliliğinin bir önemi yoktur”

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma programı etkinlikleri, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:51
“Bir millet doğru bir liderin arkasına takıldığında, işgalcilerin sayısının ve çeşitliliğinin bir önemi yoktur”

Merkez Camii’nde Cuma namazına müteakiben 15 Temmuz Şehitleri’nin aziz ruhları için okunan hatim duasıyla başlayan program, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in Belediye Konferans Salonu’nda, açılış konuşmasını gerçekleştirdiği, “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü”, adlı konferansla devam etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, 15 Temmuz 2016 işgal girişimini şehitleri ve gazileri anma günü olarak kutladıklarını belirterek, “Aslında bu bir kutlama günüdür. Biz İstiklal Marşı’nı ve yazıldığı tarihi, Kurtuluş Savaşı dönemlerini kitaplardan okuduk. O dönemin kahramanlıklarını ve olaylarını hep tarih bilgisi olarak biliyoruz. Oradan bildiğimiz, bir milletin doğru bir liderin arkasına takıldığında, işgalcilerin sayısının ve çeşitliliğinin bir öneminin olmamasıdır. Er ya da geç mücadelenin sonunda, zafere ulaşılabiliniyor. Bugün de bu aziz millet, doğru insanların arkasında birlikte yürüdüğünde yine dışarıdan gelen tehditlerin çeşidi ve sayısı ne olursa olsun yine bir zaferi yineleyebiliyor, tekrarlayabiliyor. Bugün bunu canlı yaşıyoruz. Aslında çok önemli tarihlerin bizzat şahitliğini yaşıyoruz. Bu tarihin, bu olayların, bundan sonra; çocuklarımıza, gelecek nesillerimize mutlaka ve mutlaka doğru anlatılması gerekir. Yine şunu biliyoruz ki, bir millet kenetlendiğinde birlikte hep birlikte, kalpler aynı dava, aynı dert için çarptığında karşınızda kinin silahı, topu, tüfeği, mermisi, psikolojisi, üstünlüğü, medyası, bütün organları, bütün savaş araçları gereçleri ne olursa olsun millet bunun altından kalkabiliyor” dedi.

Ardından akşam saatlerinde Gazi ve Şehit yakınlarınayemek ikramında bulunuldu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:51
  1. Ardahan
  2. Faruk Köksoy
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