"Bir metre kar yağsa da ürünleri toplarız"

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Sebze üretiminde önde gelen Bursa'nın Yenişehir Ovası'nda 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplanan tarlalarda çiftçiler ve tarım işçileri lahana hasadı yapıyor.

KAR, SOĞUK, KIŞ DEMEDEN...

Yaz ve kış dönemlerinde yetiştirilen değişik türlerde sebze üretimi ve ihracatıyla tanınan Yenişehir ilçesinde, bu dönemde lahana, karnabahar, pırasa, brokoli, şalgam, turp ve ıspanak üretiliyor. Yetişen ürünler hasat vakti geldiğinde, kar, soğuk ya da kış demeden tarım işçileri tarafından hasat ediliyor. 3 gündür Bursa'da etkili olan kar yağışıyla beyaz bir örtüyle kaplanan tarım alanlarında bugünlerde lahanalar toplanıyor.

"BİR METRE KAR OLSA BİLE ÜRÜN TOPLARIZ"

Söylemiş Mahallesi'nde lahana hasadı yapan çiftçilerden Metin Al, sipariş olduğu sürece bir metre kar olsa bile ürünü topladıklarını söyledi.