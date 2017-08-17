Bir limon dört ağız sorununu çözüyor

İşte limonun ağız için olan faydaları:

DİŞLERİ BEYAZLATIR

Gün içinde içtiğiniz çay kahve ve sigaradan sonra dişleriniz beyazlığını yitirir.Limon içerdiği maddeler bakımından doğal bir beyazlatıcıdır. Dişlerinize beyazlığını geri kazandırmak için limonu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bir çorba kaşığı tuz

Bir iki yemek kaşığı limon suyu

Bu karışımla dişlerinizi hafta da iki kez yumuşak hareketlerle fırçalayın, farkı göreceksiniz.

AĞIZ KOKUSUNU GEÇİRİR

Bazen ağız kuruluğundan bazen de soğan sarımsak yediğimiz için ağzımızda kokular oluşabilir. Bunları önlemek için 3 çorba kaşığı limon suyunu gargara yapın. Limon içerdiği antimikrobiyal özelliklerle ağız içinde oluşan mikropları öldürür. Nefesinize ferahlık verir.

DİŞ ETLERİNİ GÜÇLENDİRİR

Limon içerdiği C vitamini sayesinde diş etlerinizi güçlendirir. Antienflamatuar özelliklerinden dolayı diş eti hastalıklarına iyi gelir.

DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ ÖNLER

Diş çürükleri genellikle ağzımızda bulunan enfeksiyonlar sebebi ile oluşur. Düzenli olarak dişlerimizi limon suyu ile fırçalamak bu enfeksiyonlardan kurtulmamıza yardımcı olur ve çürükleri önler. Aynı zamanda içerdiğ C vitamini ile diş minenizi güçlendirir.