Bir kutlu hizmet Hira Nur Vakfı

Vakfımızda öğrencilerimize Kuran-ı Kerim ,Tecvid,Hafızlık,Arapça Gramer,Fıkıh,Akaid,Tefsir ve Hadis dersleri beraberinde kişisel gelişime yönelik özgüven aşılayan sosyal etkinlikler eşliğinde kapsamlı eğitimler verilmektedir.

Hiranur vakfı; ihtiyç sahiplerine gıda,kumanya,giysi vb. yardımlarda bulunarak kuran kurslarına ve ihtiyaç sahibi ailelerin günlük iki öğün sıcak yemek ve ekmek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Ve kanayan yara Suriye,

Suriye deki olaylar nedeniyle yüz binlerce din kardeşimiz şehit olmuş ve bir o kadar da masum Müslüman sivil kardeşlerimiz evinden ve yurdundan ayrılmak zorunda kalmıştır.Bu konuda bir çok sivil toplum kuruluşu hızla harekete geçerek Suriyeli kardeşlerimize kendi alanlarında ensarlık yapmaya çalıştılar.Bizler vakfımız aracılığıyla kardeşlerimizin asıl ihtiyaçlarının eğitim olduğunu düşünerek Urfa valiliği ile ortak çalışma başlatıp 300 kadar Suriyeli kardeşimizi hocaları ile birlikte vakfımıza getirerek barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktayız.