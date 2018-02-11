Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki Serincek köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

11 Şubat 2018 Pazar 17:07
Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki Serincek köyünü terörden arındırdı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Serincek köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve ÖSO birlikleri öğle saatlerinde de Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü ele geçirmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 32'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 49 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 17:07
  1. TSK ve ÖSO
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Serincek köyü
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit babası: İtlere inat ağlamayacağım!
    1. Şehit babası: İtlere inat ağlamayacağım!
    2. Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı
    3. Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O..
    4. Dokuzu da yan yana defnedildi
    5. Dejavu hissi kimlerde sıklıkla görülür?
    6. 9 askerimizin şehit düştüğü saldırının..
    7. Çadlı öğrenciler geleneksel..
    8. Teröristbaşı Öcalan'a selam yolladılar!
    9. Türkiye'den ABD'ye tarihi rest:..
    10. Vatandaş ihbar etti, polis paketledi
    11. Bu solak müzisyen bozuntuları..
    12. Yakalanan YPG'li teröristler itiraf etti
    13. 2006-2007 sezonu efsane Milan kadrosu..
    14. '71 kişi taşıyan Rus yolcu uçağı..
    15. Unutkanlıktan korunmak için..
    16. Hamaney öldü mü? Kutlamalara..
    17. Türk sprocu ABD'yi salladı!
    18. Suriye Türkmen Meclisinin yeni başkanı..
    19. İsrailli bakan açık açık tehdit etti:..
    20. TFF'den Afrin şehitleri için flaş karar
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin tepkisi: Sen buna ne diye...
    Cüneyt Arkın'dan çok sert Afrin tepkisi: Sen buna ne diye...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist...
    Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist...
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'