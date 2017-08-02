“Bir kitap okudular dünyaları değişti”

Bağcılar Belediyesi tarafından 2011 yılında hayata geçirilen “Bilge Kadın Platformu”na katılım her geçen gün artıyor. Kitap okuyan 10 ev hanımının bir araya gelmesiyle kurulan sivil topluluğun üye sayısı bugün 200’ü aştı. Üyeler, her 15 günde bir Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi’nde toplanıyor. Kendilerine önceden verilen kitapları okuyan kadınlar, tahlil ve analiz çalışması yapıyor.

JOHN STEİNBECK’İN ‘FARELER VE İNSANLAR’ KİTABINI YORUMLADILAR

Son toplantının konusu ise John Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” kitabıydı. Masaya yatırılan kitabın konusu, karakterleri ve edebi yönleri tartışıldı.

Bilge Kadın Platformu, kadınların hayatlarına da olumlu bir şekilde yansıyor. Kişisel gelişimden edebiyata kadar farklı kategorilerde okunan kitaplar, kadınların dert ve sıkıntılarına da çözüm oluyor.

“PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI KİTAPLA YENDİ”

Kitap Okuma Günlerine katılarak okudukları kitaplarla dünyalarını değiştiren kadınların kendi ağızlarından hikayeleri:

Emine Kılıç:

“43 yaşında 2 çocuk annesiyim. 3 yıl önce bir ağır bir depresyon geçirdim. Yaşadığım 3 ayı hiç hatırlamıyorum. Sürekli bir korku ve baygınlık hali vardı. Hastaneler bile bir çare bulamamıştı. Bilge Kadın Platformu bu konuda bana çok yardımcı oldu. İlk günler buraya kardeşimin kolunda geliyordum. Yavaş yavaş atlatmaya başladım. Psikiyatrist ve psikoloğun verdiği ilaçlar kullandım. Bir süre sonra psikiyatrist bana çok çabuk iyileştiğimi söyledi. Nasıl başardığımı sordu okuduğum kitapları söyledim. Sorunlarımız ve çözümleri mutlaka kitapların içinde. Kitaplar doktorum oldu diyebilirim. Kitap okumak psikolojik rahatsızlığımı yendi. Mutlaka herkes kitap okusun. Özellikle psikolojik rahatsızlığı olanlar kesinlikle okusunlar faydasını görecekler. Bunun en canlı örneği benim”

“AZMETTİ VE 45 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ”

Kadriye Yavuz:

“45 yaşındayım ve 3 çocuk annesiyim. Komşumun tavsiyesiyle burayla tanıştım ve 5 senedir geliyorum. Buraya gelip giderken bir yandan da üniversite okumaya başladım. Üniversiteye de çocuğuma örnek olması için başlamıştım. Bilge Kadın’ın desteğiyle Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim. Her gördüğüme burayı söylüyorum ve gelmelerini tavsiye ediyorum. Kitap okumak çok farklı sevmeyen yapamıyor. Eşimin çok hoşuna gidiyor. Keşke benim de zamanım olsa sana imreniyorum diyor.”

“TOLSTOY’UN KİTAPLARINI ÇOK BEĞENİYORUM”

Aysun Erguvan:

“Yerli yabancı bütün yazarların kitaplarını okuyoruz. Yazarlardan özellikle Tolstoy’un kitaplarını çok beğeniyorum. Kitaplarla ruhum teselli buluyor. Yemek, temizlik ev işleri bunlar biz ev hanımlarını mutlu etmiyor. Yeni kitaplar okuduğumda yeni dünyalar keşfettiğimde mutlu oluyorum. Beni bunlar mutlu ediyor. Ben mutlu olunca eşimle de çocuklarımla da daha iyi geçiniyorum”

“KİTAP EVE GİRDİKTEN SONRA TELEVİZYONU KALDIRDIK”

“Kitap okumadan önce zamanımızı televizyon izleyerek harcıyorduk. Kitap eve girdikten sonra televizyonu kaldırdım. Televizyonun evde olmaması büyük bir nimetmiş. Çocukların günlük bir film izleme izinleri var onu da bilgisayardan izliyorlar. İlk günler zorlandık ama artık alıştık”

“GELİNİNİ KOLUNA TAKIP KİTAP OKUMAYA GİDİYOR”

Kafiye Nişancı (Kaynana)

“Ev hanımıyım. Buraya da 5 yıldır geliyorum. Burası hayatımda çok şey değiştirdi. Normalde evde işlerimle uğraşırdım. Dışarıya sadece alışveriş ve davetler için çıkardık. Kitap okumaya başladıktan sonra dışarıda da bir dünya olduğunu öğrendim. Aslında kendime hiç vakit ayırmadığımı fark ettim. Kısacası kendimi keşfettim. Dışarıdaki hayatın farkına vardım”

“Artık gelinimle birlikte gelmeye başladık. Ben gelemesem de gelinim mutlaka gelmesini istiyorum. Ben dünyayı o dört duvar arasında bildiğimi fark edince hayatımın aslında ne kadar da yarım geçtiğini anladım. Gelinimin öyle olmasını istemiyorum. Dışarıdaki hayatı da bilsin. Kendine de vakit ayırmayı da öğrensin. Kendisi için de yaşamayı öğrenmesini istiyorum”

Esengül Nişancı (Gelin)

“Bugün ilk kez geldim. Çok güzel bir ortam. Çok değişik duygular yaşıyorum. Ev hanımlarının böyle kitap okuduğunu ve ardından da yorum yaptığını görmek çok güzel bir şey. Artık bundan sonra ben de buraya devam edeceğim”

“ERKEN YAŞTA EVLENDİĞİM İÇİN OKUYAMAMIŞTIM O AÇIĞI KAPATIYORUM”

Sevim Bedir:

“20 yıllık evliyim 3 çocuk annesiyim. Erken yaşta evlendiğim için okuyamamıştım. Şimdi Bilge Kadın Platformu’nda kitap okuyarak bu açığımı kapatıyorum. Burada farklı insanlarla arkadaşlık ortamı bir de konuştuğunuz şeyler kitap üzerine olunca ortam çok kaliteli oluyor. Bağcılar Belediyesi bu ve benzeri çok takdir edilecek işler gerçekleştiriyor. Ev hanımlarını desteklemeleri ayrı bir güzel. Başta Lokman Çağırıcı başkanımız olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ederim”