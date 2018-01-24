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Bir kez daha yollanıyor! Yunan ekibiyle...

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Volkan Şen, Yunanistan ekibi AEK ile anlaşmaya vardı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 18:45
Bir kez daha yollanıyor! Yunan ekibiyle...

Sezon başında Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Volkan Şen, bordo-mavili takımdan ayrılıyor.

OMZULARDA KARŞILANMIŞTI

Daha önce Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan milli futbolcu, ikinci kez karadeniz ekibine transfer oldu.

Bordo-mavili taraftarların havalimanında omuzlara karşıladığı Volkan Şen'in ikinci Trabzon macerası kısa sürdü. Milli futbolcu Yunan ekibi AEK ile anlaşmaya vardı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Ocak ayının başındaVolkan Şen'e teklif yapan ve reddedilen Yunanistan Ligi'nin güçlü ekiplerinden AEK Atina, Volkan Şen'e tekrardan bir teklif yaptı.

Rıza Çalımbay'ın gözden çıkardığı 30 yaşındaki Volkan Şen, kendisine yapılan yeni teklifi kabul etti. Başarılı oyuncu 6 aylığına AEK Atina forması giyecek.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 18:45
  1. Trabzonspor
  2. Volkan Şen
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