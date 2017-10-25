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Bir kerede 100 adet birden teslim edildi

Scania, Martaş Group’a 100 adet yeni nesil Scania R450 çekici teslimatı gerçekleştirdi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 18:23
Bir kerede 100 adet birden teslim edildi

Scania, Türkiye’nin en büyük uluslararası taşımacılık firmalarından biri olan Martaş Group’a 100 adet Yeni Nesil Scania R450 çekici teslimatı gerçekleştirdi. 

Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Martaş ile işbirliklerinin uzun yıllara dayandığını belirterek “Yeni nesil Scania araçlarımızın ilk büyük teslimatını, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından Martaş’a yapıyoruz. Yeni nesil Scania’yı sadece bir araç değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan hizmet paketleri ile eksiksiz bir taşımacılık çözümü olarak görüyoruz. Yapılan işe, taşınan ürüne uygun araçların yanında, bakım anlaşmaları, sürücü eğitimleri ve filo yönetim sistemleri gibi çeşitli hizmet paketleri ile müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Yeni nesil araçlarımızla sağladığımız %5’e varan yakıt tasarrufu ile işletme ekonomisine katkı sağlarken düşük emisyon değerleriyle sürdürülebilirlik konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.

Martaş Group’un, filosunda en çok Scania çekici bulunduran ve yeni nesil Scania’yı Avrupa’da bir kerede filosuna 100 adet ile ekleyen ilk firma olduğunu da sözlerine ekleyen Eksin; “Martaş’a Scania’yı tercih ettikleri için teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 18:23
  1. Scania
  2. Martaş Group
  • OsmnshnOsmnshn3 sa önce
    Kazasız belasız
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