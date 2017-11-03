Bir kent bu köye aktı

Şemdinli'de dün, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo tipi uçak ile saat 01.00 sıralarında Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Askeri erkân ve yakınları tarafından karşılanan şehidin cenazesi, Gelendost Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin cenazesi Sabah saatlerinde Yenice Köyü'nde oturan babası Menderes Kara, annesi Dilek, kardeşleri Sinan ve Adil Kara ile diğer yakınları tarafından morgdan alındı. Burada ailesinin son kez gördüğü Şehit Sercan Kara'nın cenazesi, konvoy eşliğinde Yenice Köyü'ndeki baba evine getirildi.

OĞLUNUN ASKERİ PARKASIYLA SAF TUTTU

Helallik alındıktan sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına götürüldü. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta milletvekilleri Ak Partili Sait Yüce, CHP'li İrfan Bakır, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, Gelendost Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Sezgin, ilçe belediye başkanları, askeri erkân, emniyet mensupları, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Baba Menderes Kara, oğlunun askeri parkasını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Tören sırasında fenalık geçiren anne Dilek Kara'ya sağlık görevlileri müdahale etti.

'HAİNLERİN KÖKÜNÜ KAZIYIP ÖYLE GELSEYDİN'

Şehidin annesi, halası ve kuzenleri Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü, sık sık öptü. Hala Yaşar Seker, "Oğlum şerefsizlerin, hainlerin kökünü kazıyıp öyle gelseydin" diye feryat etti.

TABUTUN BAŞINDA ŞİİR OKUDU

İlçe sakinlerinden Hüseyin Kılıç ise elinde Türk bayrağıyla tabutun başına gelerek yazdığı 'Şehit' adlı şiiri okudu.

Şehit Sercan Kara'nın cenazesi cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra tören mangası tarafından bir süre taşındıktan sonra vatandaşlar tarafından omuzlara alınarak Yenice Köyü Mezarlığı'na götürüldü. Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın cenazesi, vasiyeti üzerine aile kabristanına gözyaşları arasında defnedildi.

Tören mangasının saygı atışı yapmasının ardından baba Menderes Kara ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindekiler, şehidin evine giderek burada bir süre aileyle görüştü.