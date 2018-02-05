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Bir katliam haberi daha: Doğu Guta'da 30 sivil öldü!

Suriye'deki Esed rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya yaptığı hava saldırılarında 30 sivilin ölümüne, 170 sivilin yaralanmasına sebep oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:01
Bir katliam haberi daha: Doğu Guta'da 30 sivil öldü!

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre rejim güçleri, Doğu Guta'ya hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, Doğu Guta'nın Beyt Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde 6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti.

Arbin ilçesindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9 sivilin ölümüne yol açtı.

Saldırılarda 170 sivil de yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:01
  1. suriye
  2. beşşar esed
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