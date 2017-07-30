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Bir kadın cinayeti daha...

Tokat Erbaa'da bir kadın daha hırs, öfke ayrılığın kurbanı oldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 20:29
Bir kadın cinayeti daha...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki Ayşe Meşe, kendisini bir yıl önce kaçıran 32 yaşındaki Sinan Ç.'nin bıçaklı saldırısında öldü. Kendisini korumaya çalışan babası Ali Osman Meşe yaralandı.

Olay saat 11.00 sıralarında ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Gökal Kasabası'nda meydana geldi. Saniye ve Ali Osman çiftinin iki çocuğundan biri olan Ayşe Meşe bir yıl önce Sinan Ç. tarafından kaçırıldı. Altı ay önce baba evine dönen Ayşe Meşe, bugün annesi ve babasıyla birlikte kasabada kurulan pazara gitti. Ayşe Meşe'nin baba evine dönmesini hazmedemeyen Sinan Ç. de onları takip etti.

Aile alışveriş yaparken yanlarına yaklaşan Sinan Ç., bıçakla Ayşe Meşe ve onu korumaya çalışan babası Ali Osman Meşe'yi yaraladıktan sonra kaçtı. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Meşe olay yerinde ölürken, yaralı baba Ali Osman Meşe de ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kızı Ayşe'nin öldürülmesine ve eşi Ali Osman'ın yaralanmasına tanık olan Saniye Meşe, gözyaşı döktü.

Saldırgan Sinan Ç., bir süre sonra jandarmaya teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 20:29
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