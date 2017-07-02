Bir işçiyi katletmişlerdi... O teröristler bozguna uğradı
Şırnak'ta karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi öldü, bir işçi yaralandı. Saldırı sonrası düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.02 Temmuz 2017 Pazar 21:19
Yapımı süren Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapımı süren Şırnak-Van karayolunda çalışan şantiye işçilerine saldıran teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.
Operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendiren 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.