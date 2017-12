Bir ilk olacak! 'Kangal' ve 'Akbaş' cinsi köpekler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı sebebiyle alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili Gezi Parkı’nda açıklama yapıldı. Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba’nın yaptığı açıklamada, esnaf kılığındaki sivil polisler tanıtıldı. Biletçi, simitçi gibi sivil kıyafetli polislerin özellikle İstiklal Caddesi’nde görev yapacağı belirtildi.

ÖZEL HAREKAT HAZIR BEKLEYECEK

Yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında Istanbul genelinde, 37 bin polis görev alacak. Bu polislerin, 17 bini Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ta bulunacak. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı da 39 ilçede bin “Özel Harekat Polisi” hazır bekletilecek. Özel Hareket Timleri herhangi bir noktaya en kısa sürede gidecek şekilde konuşlandırılacak. Yılbaşı gecesi Havacılık Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Polisi de hazır kıta bekleyecek.

TAKSİM’DE 600 DEVRİYE

Yılbaşı yoğunluğunun en fazla olması beklenen İstiklal Caddesi’ne giden yollar yarın 15.00’de araç trafiğine kapatılacak. Taksim’e çıkan yollar ise saat 19.’00’da kapanacak. Güven Timleri’ne bağlı 600 sivil polis, yılbaşı gecesi Taksim’de ve İstiklal Caddesi’nde devriye olarak yaşanabilecek tatsız olaylara müdahale edecek. Güven Timleri dışında da yaklaşık 7 bin polis de Taksim’de hazır olacak.

İSTANBUL 7 BİN KAMERAYLA İZLENECEK

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi ilçelerde bir çok cadde saat 16.00’da araç trafiğine kapanacak. Kent genelindeki bin 747 noktadaki 6 bin 988 kamerayla İstanbul an be an izelenecek. Taksim’de ise 17 noktada 136 kamera ile izleme yapılacak. İstiklal Caddesi ve Taksim için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı Gezi Parkı’nda konumlandırılacak. Izlemeler komuta merkezinden yapılarak anlık bilgiler paylaşılacak. Kameraların çoğunun 4K olarak değiştirildiği de öğrenildi.



YERLİ IRK KÖPEKLER KULLANILACAK

Her yıl alınan tedbirlerden farklı olarak bu sene ilk kez, eğitimli köpekler kullanılacak. Görev alacak köpeklerin, bu yıl eğitime alınan “Kangal” ve “Akbaş” cinsi köpekler olduğu öğrenildi. Toplumsal olaylara ve Asayiş olaylarına müdahale için eğitim alan yerli ırk köpekler ilk, Emniyet personeline destek olarak ilk kez görev alacak.

ÇALIŞKAN TALİMAT VERMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bomba aramdan, narkotik olaylarına bir çok alanda kullanılan eğitimli köpeklerini yerlileştirmek için, 6 ay önce çalışma başlatmıştı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlatılan kapsamda 10 “Akbaş” ve 10 “Kangal” cinsi yerli ırk köpek, KEM’e (Köpek Eğitim Merkezi) alınmıştı. Uzmanlar tarafından eğitilen yerli köpekler toplumsal asayiş olayların da kullanılmak üzere eğitilmişti.