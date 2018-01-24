Bir ilk: İhbar et para kazan

Bu ülkede cinayetleri önleme ve tespit etme konusundaki maddi teşvikler sistemi ilk defa kullanılmaktadır.

Parasal ödül, önceden işlenen suçların ifşa edilmesi ya da planlanan suçların önlenmesi, kanıtlar ve delillerin belirlenmesi yanı sıra suçluların nerede oldukları hakkında bilgi verenlere verilecek.

Ödülün boyutu doğrudan suçun türüne ve ciddiyetine bağlıdır. Örneğin, ağır suçları ihbar edenlere 1.722.400 Som (200 dolar), çok ağır suçlar ihbarı için ise (300 dolar) para ödülü almak mümkün.